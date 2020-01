Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Một bộ phận cộng đồng châu Á ở hải ngoại có tập tục đốt các loại pháo trong các dịp tiễn năm cũ, đón năm mới (hinh minh họa)

Ở Ba Lan gần đây người ta kêu gọi nên hạn chế bắn pháo hoa, để bảo vệ môi trường và để động vật khỏi hoảng sợ khi nghe thấy những tiếng nổ quá lớn.

Thậm chí nhiều bài báo đưa tin là sức khỏe của các trẻ em tự kỷ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trong đêm giao thừa, khi có những tiếng nổ lớn. Do vậy, Giao thừa 2019/2020 nhiều thành phố ở quốc gia này không tổ chức bắn pháo hoa đại trà, chỉ người dân tự đốt riêng lẻ, vì luật pháp Ba Lan không cấm.

Người ta đã tổng kết là trong đêm giao thừa vừa qua trong toàn Ba Lan đã xảy ra 1.200 vụ cháy.

Riêng ở Warsaw, các đội cứu hỏa đã phải can thiệp 119 lần, "thú vị" nhất là thông tin về một người đàn ông chẳng biết tự đốt pháo như thế nào mà gây hậu quả là bị thương thân thể, đúng tại vùng kín (bộ phận sinh dục) của mình.

Sydney vẫn bắn pháo bông đón Năm Mới

Thế giới 2020: Pháo hoa bị che phủ bởi cháy rừng

'Tôi vừa là người Ba Lan vừa là người Việt'

Nữ nhiếp ảnh gia Ba Lan chụp chân dung người Việt

Ở thị trấn Ostrowia Mazowiecka có 23 đám cháy, có một người tử nạn.

Ở thành phố Szczecin có một ông cụ 70 tuổi mà vẫn hứng chí đốt pháo, hậu quả là bị cụt tay và bị thương ở hông.

Nhưng quyền tự do của mỗi người thường (bị) kết thúc, nếu động chạm vào quyền lợi và quyền tự do của người khác. Ngô Hoàng Minh

Ở nhiều nơi khác như là thị trấn Goleniów hay là thành phố Kołobrzeg, trẻ em 8, 9 tuổi mà đã tự đốt pháo, hậu quả là các cháu đã bị thương.

Trước khi ra Thành cổ ở Kraków vui Giao thừa, các bạn Ba Lan đã cảnh báo tôi là sẽ nguy hiểm vì ở đó thường có nhiều người say rượu, nơi có rất nhiều người Anh sang Kraków vui chơi.

Nhưng tôi đã mạnh dạn rủ các bạn Việt Nam ở đó cùng ra tham gia với những người dân đa sắc tộc khác và chúng tôi thấy là thành phố này khá yên bình. Suốt trong hơn một tiếng đồng hồ đứng đón giao thừa, chúng tôi chỉ thấy có một xe cảnh sát và một xe cứu thương đi qua Thành cổ để can thiệp ở đâu đó.

Đúng là có các vỏ chai sâm-panh bị vứt ở khắp nơi, nhưng không ai ném lên cao, mà có thể gây tai nạn như người ta thường đồn đại.

Trước đêm giao thừa, có nhiều bạn trẻ người Việt ở Ba Lan đã tích cực kêu gọi là cần ủng hộ những sáng kiến của người dân Ba Lan, tức là hạn chế đốt pháo.

Nhưng người ta vẫn thấy là người Châu Á vẫn rất thích phong tục đốt pháo, thậm chí với số lượng khá lớn. Có bạn người Việt còn phàn nàn trên trang mạng cộng đồng là thành phố Warsaw quá kém, không tổ chức bắn pháo hoa hoành tráng như các thành phố khác trên thế giới như là Paris, Sydney, Dubai v.v...

Cũng qua trang mạng, có một số người Việt khác cũng đã lên tiếng là đúng là những người đồng hương của họ tổ chức bắn pháo hoa với số lượng rất nhiều.

Quyền tự do và giới hạn

Bản quyền hình ảnh FB Ngo Hoang Minh Image caption Tác giả Ngô Hoàng Minh (đầu tiên từ trái) với các bạn bè trong dịp đón năm mới

Ở Ba Lan, một quốc gia hậu cộng sản, người ta đang cố gắng tiến tới và xây dựng xã hội nơi đây thành một nền dân chủ theo phương thức Tây Âu. Điều này có nghĩa là mọi công dân có thể tự làm mọi việc nếu luật không cấm, trong đó có chuyện đốt pháo hoa.

Nhưng quyền tự do của mỗi người thường (bị) kết thúc, nếu động chạm vào quyền lợi và quyền tự do của người khác.

Rất tiếc là trong đêm giao thừa vừa qua đã có xảy ra một sự kiện với sự tham gia của người Việt và người dân bản xứ.

Theo như tường thuật của một người Ba Lan thì ông này sinh sống cùng vợ mình ở một căn nhà biệt thự ở vùng quê ngoại ô thủ đô Warsaw, nơi có nhiều người Việt vẫn làm ăn buôn bán và sinh sống. Hàng xóm của ông này là những người Việt, cũng sinh sống (hợp pháp) trong một biệt thự ngay bên cạnh nhà ông này.

Gia đình người Việt có khách vào đêm giao thừa. Họ đã tổ chức bắn pháo hoa ở vườn nhà mình. Ông hàng xóm Ba Lan thấy có gió thổi mạnh, lo ngại là khu cây cối trong vường nhà mình có thể bốc cháy, do vậy ông này đi sang nhà hàng xóm đề nghị mọi người hãy cẩn thận, nhưng rất tiếc là đã xảy ra chuyện cãi cọ.

Thấy bảo là đã có buông ra những lời lẽ nặng nề, như là "nhà tôi thì tôi làm đ... gì cũng được" hay là "cút đi" v.v...

Sau đó, ông Ba Lan đã kể lại là trên đường về cổng nhà mình thì ông này đã bị mấy người Việt đánh đập dã man đến bất tỉnh, gây vỡ xương sống mũi, gẫy một chiếc răng cửa và bị nhiều chấn thương khác.

Sau khi hồi tỉnh, ông này bò về được đến nhà và bà vợ của ông đã gọi cảnh sát và xe cứu thương.

Theo những lời tường thuật của những cảnh sát đến can thiệp thì nhà hàng xóm người Việt đã chối bỏ hoàn toàn, coi như là mình không hề can thiệp vào chuyện "bị tự ngã" hay "say rượu" của người hàng xóm Ba Lan.

Thậm chí, những người Việt đã có thiện chí chạy đến hỏi han giúp đỡ ông này khi ông ấy bị ngất, trong đó có chuyện là cô gái trẻ người Việt, con gái một nhà hàng xóm, nói sõi tiếng Ba Lan, đã tận tình hỏi thăm sức khỏe ông hàng xóm.

'Lập hồ sơ hình sự'

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Đốt pháo mừng năm mới ở một cộng đồng người châu Á (hình minh họa)

Như vậy là đã có một tìm hiểu vụ việc hình sự được lập hồ sơ, khi ông Ba Lan đã thuê luật sư và có lẽ câu chuyện này không thể dừng lại ở chuyện là ông này đã "tự vả vào mặt mình" và muốn vu khống những người hàng xóm lương thiện bên cạnh nhà mình. Người ta sẽ tìm thêm các nhân chứng vụ việc này.

Bởi một điều rất đơn giản là ông này là một nhà báo khá nổi tiếng ở Ba Lan, chứ không phải là một người vô gia cư thường say rượu vấp ngã dọc đường, tức là ông ấy sẽ cố gắng yêu cầu chính quyền và giới báo chí can thiệp đến tận cùng, không để mình bị oan ức.

Khi có vụ án xảy ra, những lời khai của ông ấy sẽ có sự tin tưởng khá lớn đối với các cơ quan chức năng, chứ khó mà cho là ông ấy bịa chuyện để gây sự với những người có màu da khác mình.

Sự hợp tác của cộng đồng người Việt với người dân bản xứ là rất đáng khích lệ, để tránh những chuyện đáng tiếc trong tương lai Ngô Hoàng Minh

Ông Ba Lan có thiện ý là không muốn làm to chuyện, mà chỉ muốn sinh sống yên ổn trên chính quê hương mình, do vậy nếu những người Việt đã có tham gia vào chuyện đáng tiếc kia, hãy dám tự nhận lỗi, đến trình diện cảnh sát, thì mọi điều ăn năn hối lỗi sẽ được ghi nhận nột cách tích cực, coi như xảy ra sau một đêm vui mừng giao thừa, sau khi có dùng chút ít men rượu bia.

Tất nhiên là vụ việc vẫn phải tiếp tục được điều tra, bởi vì xe cấp cứu và cảnh sát đã phải can thiệp, mọi bằng chứng hồ sơ đã được thành lập ra và tiếp tục điều tra cho đến khi có được kết quả cuối cùng và đưa ra phán quyết công lý.

Theo như kinh nghiệm của tôi thì đúng là ở Ba Lan thì sự việc sẽ không bị đưa vào quên lãng như ở một vài nơi khác mà vẫn xảy ra, bởi vì là ông người Ba Lan sẽ không muốn mình chỉ là bị hại, mà bị thiệt thòi quá nhiều.

Ngoài ra, khi sinh sống ở chính quê hương mình, ông ấy cũng ủng hộ chuyện xây dựng một cộng đồng đa văn hóa và rất bình đẳng, nhưng phải có công lý.

Do vậy sự hợp tác của cộng đồng người Việt với người dân bản xứ là rất đáng khích lệ, để tránh những chuyện đáng tiếc trong tương lai, mà cả hai dân tộc luôn có thể cùng xây dựng cho chính mình một môi trường sinh sống yên bình và thân thiện.

Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, người đang sinh sống ở Warsaw, thủ đô Ba Lan.