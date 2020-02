Để đảng cộng sản được dân tin yêu

Bản quyền hình ảnh Trinh Ba Tu Image caption Sinh thời, ông Lê Đình Kình được một số người xem như anh hùng khi dám đứng lên chống các quan chức tham nhũng, nhưng nhà nước coi ông là tội phạm.

Nhà văn Nguyễn Viện đã có một bài viết gửi BBC Tiếng Việt về những đề xuất của ông mong muốn đảng cộng sản cầm quyền thực thi trong năm mới Canh Tý 2020.

Với thảm kịch Đồng Tâm vừa diễn ra ngay trước Tết, tôi nghĩ rằng tôi cũng nên viết những kiến nghị của tôi gửi giới lãnh đạo cộng sản trong những ngày đầu năm mới này.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), báo Quân Đội Nhân Dân đã đăng một bài viết với tựa đề "Đảng khai xuân khải hoàn", trong đó Tổng bí thư đảng cộng sản - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói:

"...có lẽ hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam."

Tôi được biết ông Nguyễn Phú Trọng là giáo sư, tiến sỹ ngành Xây dựng đảng, nghĩa là ông đã được đào tạo về khoa học xã hội. Thật sự thì khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đều dựa trên số liệu thống kê rất nghiêm ngặt chứ không phải muốn nói gì thì nói. Để chứng minh cho điều ông Trọng tuyên bố, tôi có hai kiến nghị tới ông Trọng nói riêng và giới lãnh đạo đảng cộng sản nói chung, đó là:

Thứ nhất, đảng cộng sản cần thực hiện đúng điều 25 Hiến pháp, để người dân thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình, nghĩa là người dân phải được tự do phát hành báo chí tư nhân. Việc để người dân Việt Nam được tự do ca ngợi đảng cộng sản vẫn tốt hơn là ông Trọng hay lực lượng 47, dư luận viên được đảng cộng sản lấy tiền thuế của dân trả lương đi ca ngợi chính mình.

Việc đảng cộng sản tự cho mình quyền "quy hoạch báo chí" như vừa qua, buộc hai tờ báo "Nhân đạo và đời sống", "Thời báo Kinh tế Việt Nam" phải chấm dứt hoạt động, là hành vi lạm quyền, vi phạm điều 25 Hiến pháp do chính đảng cộng sản ban hành.

Nếu dân thực sự yêu thương đảng cộng sản như ông Trọng tuyên bố thì khi dân có báo chí tư nhân tự do dân sẽ càng ca ngợi đảng cộng sản nhiều hơn nữa, hay hơn nữa. Và nếu có "thế lực thù địch" nào với đảng cộng sản viết điều gì xúc phạm sai trái tới đảng thì dân sẽ tự động viết bài phản bác, đảng cộng sản không cần phải lấy tiền thuế của dân để nuôi một đội ngũ 47 và dư luận viên.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Đại hội 13 sẽ diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực. Nhưng Việt Nam sẽ quay lại với mô hình 'tứ trụ' truyền thống hay duy trì Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước?

Thứ hai, đảng cộng sản cần thực hiện đúng điều 16 Hiến pháp "Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật" và điều 28 "công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội" bằng cách chấm dứt đàn áp các cá nhân bất đồng chính kiến, các đảng phái đối lập. Các cá nhân, đảng phái dù khác chính kiến với đảng cộng sản vẫn phải được quyền tự do lập đảng giống như những công dân cộng sản được quyền sinh hoạt đảng phái.

Việc đảng cộng sản giành được đa số phiếu trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng, có nhiều đảng tham dự, sẽ chứng minh lời ông Nguyễn Phú Trọng nói là thật, và sẽ khiến đảng cộng sản cầm quyền hết sức chính danh, minh bạch, không có "thế lực thù địch" nào của đảng cộng sản có thể gièm pha, nói xấu đảng nữa.

Tóm lại, đảng cộng sản hãy để nhân dân được tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập đảng để chứng minh rằng nhân dân Việt Nam thật sự "trân trọng, tự hào, yêu thương" đảng cộng sản.

Trong những bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng nhân dịp năm mới, ông cũng không hề nói gì tới mục tiêu của đảng cộng sản là "công nghiệp hóa, hiện đại hóa" Việt Nam vào năm 2020. Người dân chúng tôi cần lời tuyên bố chính thức từ ông Trọng rằng sự nghiệp "công nghiệp hóa, hiện đại hóa" vào năm 2020 đã thành công hay thất bại? Các bài học rút ra là gì? Liệu đảng cộng sản Việt Nam có khả năng tiến hành "công nghiệp hóa, hiện đại hóa" đất nước hay không? Lấy căn cứ gì để tin rằng năm 2030 hay 2045 đảng cộng sản sẽ "công nghiệp hóa, hiện đại hóa" thành công?

Một mục tiêu rất lớn được các lãnh đạo cộng sản lặp đi lặp lại hàng chục năm rồi tự dưng đến thời điểm 2020 thì tất cả im bặt và lờ đi. Đó không phải là thái độ sòng phẳng, trung thực với người dân Việt Nam.

Bản quyền hình ảnh TTXVN Image caption Hàng loạt quan chức cao cấp nhà nước bị đưa ra xét xử vì tham nhũng trong những năm qua.

Thảm kịch Đồng Tâm phải được làm rõ

Chỉ 5 ngày sau thảm kịch Đồng Tâm khiến cụ Lê Đình Kình và 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động chết, Bộ Công đã đưa ra tới 3 kịch bản khác nhau để giải thích cho dân biết chuyện gì đã diễn ra. "Một sự bất tín, vạn sự bất tin". Tất cả những thông tin sau đó của Bộ Công an đưa ra đều không còn có thể tin được. Kịch bản cuối cùng của Bộ Công an đưa ra cũng đầy sơ hở và có thể bị lật tẩy dễ dàng mà tôi cũng đã có bài viết trên BBC.

Để "lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân" như ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố thì đảng cộng sản, nhà nước Việt Nam cần nhanh chóng tổ chức một cuộc điều tra độc lập không nằm dưới quyền của Bộ Công an, có thể là của Viện Kiểm sát, có sự tham gia, giám sát của các tổ chức quốc tế độc lập như Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu. Các điều tra viên Việt Nam và quốc tế nhiều kinh nghiệm chắc chắn sẽ rất nhanh chóng xác định xem điều gì đã thực sự diễn ra tại Đồng Tâm rạng sáng 9/1/2020.

Bất kì kịch bản nào dối trá đưa ra chắc chắn sẽ còn sơ hở và không thể qua mặt được dân. Chỉ có trung thực, minh bạch thì mới có thể thuyết phục được dân và làm yên lòng dân. Đó là cách tôi hiến kế cho ông Nguyễn Phú Trọng và giới lãnh đạo cộng sản nhằm lấy lại "niềm tin" và "tình thương yêu" của nhân dân.

Lời kết

Tôi hi vọng rằng những lời góp ý chân thành của tôi dù không được giới lãnh đạo cộng sản lắng nghe thì cũng không cần phải quy chụp tôi là "thế lực thù địch" hay "phản động". Tôi tin rằng những nhà cai trị cộng sản đã lắng nghe rất nhiều những lời nịnh hót "với động cơ không trong sáng", đến nỗi họ phải đưa vào Đề án Văn hóa Công vụ.

Tôi tin rằng làm được những điều mà tôi đã hiến kế cho đảng cộng sản ở trên thì chắc chắn đảng cộng sản sẽ có được niềm tin của tôi và nhiều công dân Việt Nam khác.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của ông Nguyễn Tiến Trung, hiện sống tại Sài Gòn.