Bản quyền hình ảnh Getty Images

Người Anh có xu hướng làm mọi thứ sau khi nghiên cứu kỹ, và nghiên cứu dựa trên số liệu cũng như tình hình thực tế.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hai lần họp COBRA về virus corona.

Họp COBRA tức là họp về những vấn đề khẩn cấp, cực kỳ nghiêm trọng của đất nước như khủng bố, khủng hoảng kinh tế, an ninh quốc gia… và dịch bệnh lây lan tất nhiên rồi. Điều này chứng tỏ chính phủ Anh không hề coi nhẹ Covid-19.

Sau mỗi cuộc họp, ông béo như Bao Công (mỗi cái là không đen) đều ra cập nhật tình hình và trả lời báo chí.

Quan trọng nhất, luôn có Triển Chiêu và Công Tôn Sách đứng ở hai bên. Triển Chiêu là Chief Medical Officer Chris Whitty (cố vấn về các vấn đề y tế) và Công Tôn Sách là Chief Scientific Adviser Patrick Vallance (cố vấn về các vấn đề khoa học). Các câu hỏi của báo giới đều do hai người này trả lời vì họ có chuyên môn.

Về phương pháp luận: Họ quan sát, thu thập số liệu, lập mô hình và nghiên cứu để ra kết luận. Họ cũng tập trung không chỉ các nhà khoa học, chuyên gia y tế công, chuyên gia về dịch mà còn các nhà toán học và thống kê.

Vậy kết luận là gì:

(1) Coronavirus là không thể tránh được, mức độ lây lan rất nhanh -> xác định sống chung với lũ thôi nhất là trong hoàn cảnh nước Anh đang giao lưu rộng rãi với thế giới.

(2) Nhưng dù sao đây là 'lũ nhẹ' với tỷ lệ tử vong thấp, chủ yếu ở nhóm người có sức đề kháng yếu như người già + có tiền sử bệnh. Điều này cũng phù hợp với số liệu "81% bệnh nhân không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Chỉ 14% có thể bị viêm phổi nặng và 5% có thể nguy kịch hoặc tử vong." do nhà vi trùng học Ignacio López-Goñi từ Đại học Navarra, Tây Ban Nha, nhận định.

Thực ra có muốn kiểm soát cũng không kiểm soát nổi. Hôm qua Boris Johnson có kết luận cực kỳ đanh thép: "Dựa vào những gì đang diễn ra trên thế giới, các nhà khoa học của chúng ta nghĩ rằng chỉ dùng mỗi các biện pháp ngăn chặn lây lan thì sẽ gần như chắc chắn là không có tác dụng." (Watching what has been happening around the world, our scientists think containment is extremely unlikely to work on its own).

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Bộ trưởng Y tế Matt Hancock tới Phủ Thủ tướng dự họp COBRA với Thủ tướng Boris Johnson và các quan chức khác hôm 2/3 để bàn biện pháp đối phó với dịch cúm Covid-19

Bản quyền hình ảnh NHS Image caption Gương mặt của Hệ thống Y tế Công -NHS ở Anh chính là bác sĩ Nam Trần, người giới thiệu video về cách phòng chống Covid-19

Vậy họ xác định làm gì?

1) Các cơ quan y tế công ở Anh vẫn sẽ cố gắng hết sức có thể để ngăn chặn sự lây lan vì virus này ảnh hưởng đến người già và người có tiền sử bệnh và muốn đẩy đỉnh dịch sang tháng 4 (xem ý 3 ở dưới). Nhưng họ không cố gắng bằng mọi giá vì các biện pháp bế quan tỏa cảng, đóng cửa… rất tốn kém và thiệt hại kinh tế.

Họ sẽ chỉ dùng các biện pháp mềm là khuyến khích mọi người hạn chế di chuyển, làm việc ở nhà nếu được, rửa tay thường xuyên… và đáng chú ý là nếu nghĩ mình có bệnh thì không nên đến bệnh viện để tránh lây nhiễm chéo. Lý do: Kết luận (1) và (2) ở trên.

2) Họ ưu tiên nguồn lực cho người già và có tiền sử bệnh. Hệ thống y tế quốc gia (NHS) của UK cũng đang rất là quá tải vì tháng 1-3 là tháng cao điểm về bệnh tật ở Anh trong năm.

Một lượng người ồ ạt kéo đến các bệnh viện NHS sẽ chỉ làm trầm trọng hơn vấn đề, dịch bệnh lây lan nhanh hơn, chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Những người trẻ tuổi, khỏe mạnh mà bị nhiễm coronavirus thì nên tự ở nhà để nhường chỗ cho những người có sức đề kháng yếu.

Lý do: Kết luận (1) và (2) ở trên.

3) Các nhà khoa học dự báo đỉnh dịch ở Anh sẽ là trong 1-2 tuần tới, tức là Anh sắp 'toang' như Ý.

Nhưng chính phủ họ đang cố gắng hết sức đẩy đỉnh dịch sang tháng 4 hoặc tốt nhất là mùa hè khi NHS có nhiều nguồn lực hơn để đối phó với tình hình.

Không tránh được thì phải giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể. Đây là phase 4 (mitigating) trong kế hoạch hành động của Chính phủ Anh. Trong lúc này CP cũng đang âm thầm tuyển người, mua sắm trang thiết bị, đầu tư cho cơ sở vật chất để ứng phó với đỉnh dịch.

4) Chính phủ Anh hiện đang tập trung rất nhiều vào nghiên cứu để cho ra vắc-xin (để phòng) và kháng virus (để chữa).

Thấy bảo các nhà khoa học Anh rất quyết tâm cạnh tranh với các phòng thí nghiệm khác trên thế giới để về nhất nội dung chạy marathon này.

Một số phòng thí nghiệm đã bắt đầu tuyển tình nguyện viên để thử nghiệm sau khi đã và đang thử nghiệm trên động vật từ tháng 2 đến nay. Cơ chế chính sách duyệt nhanh vắc xin thì đã có từ hồi Ebola cách đây bốn năm, chứ không còn lê thê như trước đây.

5) Kiểm soát thông tin. Google, Facebook, Twitter đã phải chỉnh thuật toán theo yêu cầu của chính phủ Anh. Tìm từ khóa liên quan đến coronavirus sẽ ra hiện kết quả từ NHS hoặc WHO trước để người dân được tiếp xúc với thông tin chính thống trước. Tin fake cũng đang bị thanh lọc.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Việc cần làm khi có bệnh là?

Bình tĩnh. Theo dõi các triệu chứng. Nếu thấy khớp với các triệu chứng thì gọi 111. Gọi 111 xong thì họ sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi để chốt lại xem có cần test không.

Bôm nhà mình tuần trước sốt hôm thứ Tư, ngày hôm sau đỡ hơn, thứ Sáu đỡ hơn nữa. Thứ Bảy ok đi sinh nhật bạn. Chủ Nhật ổn, đi bơi trở lại. Thứ Hai đi học lại bình thường và lúc mình đang viết bài này hôm nay thứ Ba 10.03.2020 cu cậu cũng đang ở trường.

Hôm thứ Sáu mình có gọi cho 111, nói các triệu chứng, họ bảo đừng panic (hoảng hốt), con mày có các triệu chứng của sốt bình thường ở trẻ con, cứ theo dõi tiếp, nếu tình hình xấu đi thì gọi lại, nếu tốt lên thì cứ yên tâm.

Kết luận

Mỗi nước có một đặc thù về kinh tế, chính trị, xã hội nên các nhà quản lý, khoa học, dịch tễ học sẽ có phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và chiến lược hành động khác nhau. Nước Anh đang giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh, có tình có lý (dựa trên sức mạnh tổng hợp của nghiên cứu khoa học).

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một người hiện đang sống và làm việc tại London. Bài được đăng trên trang Facebook cá nhân, và được đăng lại theo sự đồng ý của tác giả.