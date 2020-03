Bản quyền hình ảnh Getty Images

Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc chiều thứ Sáu 13/3, Tổng thống Donald Trump đã công bố tình trạng "khẩn cấp quốc gia" để đối phó với nạn dịch Covid-19, tôi gọi là Cô Vi, mà lãnh đạo Dân chủ và Cộng hoà đang có những tranh cãi về cách phòng chống để bảo vệ sức khoẻ cho dân.

Quyết định của lãnh đạo Hoa Kỳ được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới chính thức gọi virus Covid-19, bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 12/2019 là đại dịch toàn cầu.

Trước áp lực từ nhiều địa phương trên nước Mỹ, Tổng thống Trump đã phải tuyên bố trình trạng khẩn cấp toàn quốc. Chủ yếu của quyết định này là để có ngân sách cho các biện pháp phòng chống đối trong những ngày tới.

Ông Trump lạc quan?

Qua ngày thứ Bảy 14/3, Tổng thống và ủy ban đặc nhiệm, dưới sự lãnh đạo của Phó Tổng thống Mike Pence, lại họp báo để tường trình diễn tiến kế hoạch phòng chống virus.

Tại cuộc họp báo, mọi người tham dự kể cả quan chức chính phủ phải đo nhiệt độ trước khi vào phòng họp. Một nhà báo không được vào vì có thân nhiệt trên 99 độ F.

Tổng thống Trump bị chỉ trích là trong họp báo hôm trước đã bắt tay nhiều người, đã điều chỉnh micro, là những tác động có thể gây truyền nhiễm. Ông trả lời rằng bắt tay đã trở thành thói quen và tự nhắc nhở ông và mọi người nên bỏ trong lúc này.

Ông Trump cũng xác nhận là đã cho bác sĩ thử virus, vì trong thời gian gần đây có tiếp xúc với vài người có thể bị dương tính Cô Vi. Vài giờ sau kết quả cho thấy Tổng thống Trump không nhiễm virus.

Rạng sáng thứ Bảy, Hạ viện thông qua, với tỉ lệ 363-40, một dự luật khẩn chi 50 tỉ đôla đối phó với nạn dịch. Đầu tuần, Thượng viện chắc chắn sẽ thông qua và Tổng thống sẽ ký ban hành luật này.

Chiều Chủ Nhật 15/3, Tổng thống, Phó Tổng thống và các giới chức trách nhiệm lại họp báo.

Ông Trump tỏ ra lạc quan với các biện pháp kiểm soát lây lan bệnh dịch. Những phát biểu của ông cho thấy tình hình lạc quan, đang được triển khai đúng. Dân hãy thư giãn, đừng lo lắng quá. Ông vừa gặp gỡ những chủ tịch tập đoàn bán lẻ và họ hứa sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm và các thứ cần cho vệ sinh, vì thế ông nhắc người dân không nên hoảng loạn mua đồ tích trữ.

Quan trọng hơn là tương lai kinh tế Hoa Kỳ trong những ngày trước mặt. Tổng thống loan báo là Quỹ Dự trữ Liên bang vừa cắt giảm phân lời cho vay từ 1 đến 1.25% xuống còn từ 0 đến 0.25% để kích thích kinh tế.

Ngành y tế quan ngại

Điều mà giới chức y tế quan ngại hiện nay là Hoa Kỳ không đủ thuốc thử để xét nghiệm ai bị virus.

Trong dân có những trường hợp đã bị nhiễm mà không có dấu hiệu, điều đó có thể làm lây lan rộng trong cộng đồng. Giới chức chính phủ cho biết các trạm xét bệnh sẽ bắt đầu hoạt động ngay và người dân sẽ không phải trả tiền phí cho xét nghiệm hay chữa trị.

Theo Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu về Bệnh dị ứng Truyền nhiễm và hiện là tiếng nói chính trong việc phòng chống dịch, lúc này cần ngăn chặn sao cho lây lan không bùng phát lên.

Ông đề nghị không nên đi máy bay hay ăn nhà hàng khi không cần. Vì nếu số người bị lây nhiễm quá nhiều, bệnh viện sẽ quá tải, khi đó sẽ rất nguy hiểm cho sức khoẻ toàn dân.

Tiểu bang California và Illinois đóng cửa các quán rượu. Trên toàn quốc các trận đấu thể thao đã hoãn hay hủy bỏ. Disney World ở Florida, Disneyland ở California và nhiều trung tâm giải trí đóng cửa.

Hai tuần trước, chỉ những tiểu bang có nhiều ca nhiễm và người chết là Washington, California và New York công bố tình trạng khẩn cấp y tế. Đến nay thì hầu hết đã công bố tình trạng khẩn cấp y tế, khi người bị lây nhiễm đã có tại 49 tiểu bang và vùng Thủ đô Washington.

Các tiểu bang, quận hạt cũng như những thành phố lớn đều tùy tình hình mà ban hành chính sách phòng chống. California cấm tụ họp trên 250 người, trong khi ở Texas con số này là 500.

Địa phương cũng có chính sách khác nhau. Quận hạt Santa Clara với thành phố San Jose cấm tụ họp trên 100 người. Thành phố Chicago cũng thế. Quận hạt San Mateo ở vùng Vịnh San Francisco có 32 ca nhiễm và vừa có một tử vong đã ra lệnh hủy bỏ các buổi tụ họp trên 100 người và giới hạn các cuộc gặp gỡ của dân không được quá 35 người.

Các nhà thờ Thiên Chúa giáo trong vùng Vịnh San Francisco không còn buộc giáo dân đến thánh đường ngày Chủ Nhật. Nhiều nhà thờ đóng cửa trong nhiều tuần.

Rất nhiều trường học, từ mẫu giáo đến lớp 12 và đại học các cấp ở California đóng cửa cho đến đầu tháng Tư hay chuyển qua giảng dạy trực tuyến cho đến hết niên học.

Nhiều trường học ở Mỹ thông báo đóng cửa

Toàn bộ trường phổ thông tại các tiểu bang Washington, Ohio, Michigan, Maryland và North Carolina đóng cửa nhiều tuần và có thể kéo dài hơn.

Nước Mỹ sẽ có hơn 20 triệu học sinh phổ thông không đến trường từ ngày thứ Hai 15/3. Vì nhiều học sinh thuộc diện có trợ cấp ăn sáng và ăn trưa tại trường nên các nơi đang có kế hoạch để các em tiếp tục nhận bữa ăn qua các trung tâm phân phối.

Để phòng chống hữu hiệu lây lan của Cô Vi, mọi người được nhắc nhở những điều quan trọng cần làm sau đây:

1/ Thường xuyên rửa tay với xà-phòng trong ít nhất 20 giây

2/ Không đưa tay dụi mắt mũi miệng

3/ Khi tiếp xúc với người khác, đứng cách nhau chừng 2 mét

4/ Nếu cảm thấy có bệnh đường hô hấp thì không đi làm, cần gặp bác sĩ

Nhiều công ty, cơ quan đã cho nhân viên làm việc tại nhà. Nhưng có người ốm, nếu không đi làm sẽ không có lương vì hiện có khoảng 25% công nhân Mỹ không được trả lương nếu nghỉ bệnh.

Với tình trạng khẩn trương quốc gia được ban hành, những người nghỉ bệnh lúc này sẽ được trả lương hai tuần và trợ cấp thất nghiệp sẽ được kéo dài nếu tình hình bệnh dịch không khá hơn.

Các biện pháp ngăn ngừa

Chính sách phòng chống toàn quốc lúc này cũng cấm thăm viếng đến nhà dưỡng lão, nơi có đông người cao tuổi vì nếu bị lây virus thì tỉ lệ tử vong trong nhóm này cao hơn gấp nhiều lần, lên đến 15% so với bình thường khoảng 2.5%.

Những số liệu từ tiểu bang Washington cũng như toàn quốc cho thấy điều đó. Từ Seattle, nơi có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện vào ngày 21/1 và là nơi có số người bị nhiễm và tử vong cao nhất, với 675 ca và 40 tử vong, hầu hết là người cao tuổi trong nhà dưỡng lão.

Tiểu bang New York có số người nhiễm cao thứ nhì, với 613 ca và 2 tử vong. Trong thành phố New York có 269 ca nhiễm. Vùng Westchester với 178 ca, đa số tại thành phố New Rochelle, mà giới chức trách nhiệm đã giới hạn đi lại hơn một tuần nay.

Thống đốc California Gavin Newsom họp báo chiều Chủ Nhật 15/3 cho biết tiểu bang có 336 ca nhiễm, 6 tử vong. Ông ra lệnh đóng cửa các quán rượu, giới hạn số khách được vào một nhà hàng xuống còn một nửa số ghế đang có và người trên 65 tuổi không nên ra ngoài đường.

Vùng San Jose trong quận hạt Santa Clara có 114 ca, 2 tử vong. Trong số người bệnh, 15 đã du hành nước ngoài, 28 có tiếp xúc với người bệnh. Đáng quan ngại là 52 người bị nhiễm do lây lan trong cộng đồng vì họ không du lịch nước ngoài, cũng không tiếp xúc gần với người bệnh.

Thành phố New York không cho nhà hàng mở cửa đón khách vào ăn, chỉ được nhận đặt thức ăn rồi đến lấy. Các rạp chiếu phim, trình diễn nhạc kịch đóng cửa.

Cơ quan Kiểm soát Bệnh (CDC) khuyến cáo trong hai tháng tới không nên tụ họp trên 50 người, trừ nơi cơ sở thương mại hay trường học.

Hai tuần qua, khi dịch Covid-19 lan tràn qua châu Âu đến độ mất kiểm soát ở Ý, Pháp và Tây Ban Nha; chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã bị những áp lực với chỉ trích vì không đưa ra biện pháp phòng chống sớm hơn, nước Mỹ đã không chuẩn bị đối phó vì đến lúc này mà vẫn thiếu bộ thử xét nghiệm đại trà, như Hàn Quốc đã có thể làm được để giảm lây lan và tử vong.

Quyết định mới nhất của Hoa Kỳ là cấm khách du hành đến từ châu Âu khiến kiều dân Mỹ từ đó đổ dồn về nước.

Vì thiếu chuẩn bị với những thủ tục phải khai báo tại sân bay nên phi cảng O'Hare ở Chicago sáng Chủ Nhật tràn ngập người đến, xếp hàng san sát bên nhau trong nhiều giờ đồng hồ.

Các cuộc vận động tranh cử tổng thống trước đám đông đã bị hủy bỏ.

Vì dịch Covid-19 các buổi vận động tranh cử tổng thống Mỹ như thế này chắc không còn nữa

Tối Chủ Nhật 15/3 có tranh luận giữa hai ứng viên Dân chủ Joe Biden và Bernie Sanders tại thành phố Phoenix và không có người dân tham dự. Các đề xuất chính sách khác chắc sẽ lu mờ trước việc đối phó với nạn dịch Covid-19.

Năm mươi hai ngày sau khi Cô Vi từ Vũ Hán, Trung Quốc ghé Hoa Kỳ qua trạm dừng đầu tiên ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, nay cô đã lây lan ra trên 3 nghìn ca và cướp đi sinh mạng 62 người khiến nước Mỹ đang rơi vào những cơn dao động mạnh, y tế cũng như kinh tế, chính trị.

Giới quan sát nhận định việc phòng chống Cô Vi đang là đề tài để hai đảng Dân chủ và Cộng hoà lấy điểm với cử tri trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới đây.

Theo thăm dò của YahooNews/YouGov thực hiện vào đầu tháng này thì 28% người theo Đảng Cộng hoà tin là bệnh dịch sẽ lan tràn, 58% người Đảng Dân chủ tin nạn dịch sẽ lan tràn. Trong dân chúng thì 43% tin như thế.

Lo lắng về nạn dịch: 45% Cộng hoà, 74% Dân chủ, tổng thể trong dân 57%.

Thổi phồng thông tin về nguy cơ nạn dịch: 58% Cộng hoà tin là có, 29% Dân chủ, tổng thể trong dân 44%.

Dự đoán số tử vong sẽ lên trên 1000: 34% Cộng hoà, 55% Dân chủ, tổng thể trong dân 44%

Mới nhất là thăm dò của NBC News và Wall Street Journal thực hiện từ ngày 11-13/3 với kết quả:

Cách Trump xử lí phòng chống: 81% cử tri Cộng hoà tán đồng, 84% cử tri Dân chủ không tán đồng.

Lo có người trong gia đình nhiễm vi-rút: 68% Dân chủ lo, 40% Cộng hoà.

Tránh tụ họp đông người: 61% Dân chủ tránh, 30% Cộng hoà.

Khi Cô Vi mà tấn công thì bất kể màu da, sắc tộc, tôn giáo hay quan điểm chính trị.

Đề phòng Cô Vi, bạn đang sống ở đâu thì nhớ rửa tay thường xuyên với xà-phòng, vừa rửa vừa hát xong bài "Happy Birthday" là đúng cách.

Nếu được ở nhà là tốt. Phải ra đường thì không cần mang khẩu trang, tránh nơi đông người. Gặp ai quen thân, đứng xa xa vẫy tay, hay cúi đầu chào nhau kiểu Nhật là đẹp rồi.

Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả, một giảng viên đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do từ vùng Vịnh San Francisco, California.