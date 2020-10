Tranh luận Triết học: Tìm lại tư tưởng Lý Đông A cho Việt Nam

Tranh luận Triết học: Tìm lại tư tưởng Lý Đông A cho Việt Nam

Kinh tế và hệ thống chính trị

Về luật pháp tam nhân: Đây chính là pháp trị (rule of law). Pháp trị là luật pháp do người dân làm ra thông qua quốc hội do dân thực sự tự do bầu cử.