Bầu cử 2020: Cuộc tranh cử sinh tồn của Nước Mỹ

Tôi biết rất nhiều về ông Donald Trump, kể từ trước khi ông làm Tổng Thống. Đầu tiên, qua một người bạn làm phân tích dữ liệu cho đài NBC Apprentice. Ông Trump, mỗi lần xong một show, là ông hỏi về rating của ông sau show đó. Ông nổi tiếng là chỉ nghĩ về ông. Sau đó tác giả chính của cuốn sách Art of the Deal viết dùm cho ông, bộc lộ bí mật tính tình ông, cho đến những câu chuyện về cuộc đời thương mại của ông. Đó là chèn ép, ích kỷ, chơi xấu, phô trương, nói quá, lừa dối cho được việc.

Từng hy vọng Trump tự thay đổi

Những nhân vật uy tín của đảng Cộng Hoà đã lên tiếng phản đối ông hay tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Biden, gồm: Thống đốc tiểu bang Michigan Rick Snyder; cựu TNS Arizona Jeff Flake; Dân biểu LIên bang từ tiểu bang Pennsylvania Rep. Charlie Dent; Thống đốc tiểu bang Ohio John Kasich; Thống đốc tiểu bang New Jersey Christine Todd Whitman; Dân biểu tiểu bang New York Susan Molinari; Cựu Chánh văn phòng An ninh Nội địa của Trump Miles Taylor; Cựu Ngoại trưởng Colin Powell; Tổng Giám đốc Hewlett Packard Meg Whitman; Cựu ứng củ viên tổng thống Carly Fiorina; Cựu Dân biểu Liên bang từ Hawaii Charles Djou; Cựu Dân biểu Liên bang từ Illinois Joe Walsh; Thống đốc tiểu bang Massachusetts Bill Weld: TNS tiểu bang Virginia John Warner; Chủ tịch Đại hội Toàn Quốc đảng Cộng hòa Michael Steele, Chủ tịch Đại hội Toàn Quốc đảng Cộng hòa Marc Racicot; Thống đốc tiểu bang Vermont Phil Scott, TNS tiểu bang Utah Mitt Romney; Cựu cố vấn An ninh Quốc gia của Trump John Bolton, và rất nhiều người khác.