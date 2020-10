Bầu cử Mỹ 2020: Sự ủng hộ khác nhau giữa các vùng và sức nặng cử tri gốc Việt

'Vùng sâu vùng xa' muốn giữ Donald Trump

Trên đoạn đường qua hai thành phố này tôi thấy trước nhiều ngôi nhà có treo cờ, cắm bảng "Make America great again", "Keep America great", "Vote for Trump", …