Dịch Covid và câu hỏi 'Vì sao châu Âu đến nỗi này?'

'Các nước Đông Á làm tốt hơn châu Âu'

Trong cuộc giằng co giữa việc cứu doanh nghiệp, nền kinh tế và công tác phòng, ngăn ngừa và điều trị bệnh nhân Covid, thật khó nói ưu tiên nào cao hơn.

Ông Borish Johnson tổ chức họp báo muộn hơn so với dự kiến hai tiếng rưỡi đồng hồ hôm thứ Bảy

Tôi không muốn nhắc lại con số lây nhiễm và tử vong đang cao lên hàng ngày ở từng nước, nhưng nhiều yếu tố cộng lại khiến cho tình hình đang xám ngắt, dù nhìn ra ngoài trời mới là tiết thu, nắng sáng chói, nhiệt độ ở Anh có hôm lên tới 18 độ C.

Vì như 'tiên tri' Yuval Noah Harari vừa nói trên một tờ báo Anh, "bệnh do Covid gây ra không tàn phá thế giới bằng nạn thất nghiệp và khủng hoảng tâm lý".

Đó là cảnh báo của Liên Hiệp Quốc , Quỹ WWF và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi tháng 8 vừa qua về nạn tàn phá thiên nhiên gây ra các bệnh dịch.

"Cheer up, tomorrow will be worse" - Vui lên đi, ngày mai còn tệ hơn hôm nay!