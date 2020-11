Vì sao phụ nữ Ba Lan biểu tình giữa mùa dịch Covid?

Theo tâm lý chung, sức khỏe của mỗi cá nhân, của gia đình mình và của xã hội bao giờ cũng là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống, ai cũng quan tâm và gìn giữ. Tức là người dân Ba Lan cũng rất lo lắng về tình hình bùng phát dịch bệnh đợt hai này, nhưng theo tôi nhận thấy, có điều họ còn quan tâm nhiều hơn: vấn đề nhân quyền, cụ thể là quyền tự do quyết định của mỗi cá nhân.

Xu hướng bảo thủ bắt đầu từ năm 2015

Sau những biến đổi ở Đông Âu, Ba Lan đã trở thành quốc gia tự do, theo Phương Tây (gia nhập NATO và EU), do vậy nhiều bộ luật đã được thay đổi. Thí dụ như luật cấm phá thai. Nhiều người biết là ở Ba Lan có nhiều người dân theo Công giáo (đa số), do vậy ở quốc gia này đã có bộ luật nói chung cấm phụ nữ phá thai tại mọi thời điểm. Vào năm 1993 Quốc hội đã cho ra một bộ luật được gọi nôm na là “thỏa hiệp” giữa phe bảo thủ (theo Giáo hội Công giáo - cấm đoán hoàn toàn) và phe tiến bộ (đối phương gọi là phe cánh tả).