Kết quả bầu cử 2020: Cả hai phía bất ngờ

Có 5 lý do nổi bật quyết định cuộc bầu cử này: Con người Tổng Thống Trump, đường hướng kinh tế, an toàn xã hội, sắc tộc, và sau cùng là đối thủ Joe Biden.

Tổng Thống Trump đã tạo cho nhiều người ấn tượng tốt về khả năng kinh tế của ông qua thành tích trước đại dịch. Nên số người đi bầu cho ông cả nước, phần nhiều vì lý do hy vọng qua đại dịch kinh tế sẽ lên, và vì họ sợ xã hội mất an toàn, mặc dù họ không thích tính cách của ông.

Dân Mỹ, phần đông vẫn còn nghiêng về hướng bảo thủ, an toàn xã hội và kinh tế tự do là chính. Đảng Cộng Hoà đã thành công nhiều trong việc dán nhãn đảng Dân Chủ là không bảo đảm an toàn xã hội, kinh tế xã hội chủ nghĩa. Những khẩu hiệu "Bãi bỏ cảnh sát" và những tư tưởng cấp tiến một cách lý tưởng hóa , được thông tin giả phóng đại, đã làm cho nhiều dân Mỹ chọn Tổng Thống Trump. Thua Florida hơn 3% là một chứng cớ.