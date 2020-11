O'Brien thăm Hà Nội: "Gài độ" để khích lệ các mối bang giao

"Gài độ", cỗ vũ chủ nhà, đáp ứng một số yêu cầu từ cả hai phía là mục tiêu trong chuyến thăm Hà Nội của Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien.

Chuyến công du của Cố vấn Robert O'Brien từ 20 - 22/11 cũng như cuộc hành trình vượt đại dương cách đây non một tháng của Ngoại trưởng Mike Pompeo sang Hà Nội sẽ còn ngốn nhiều giấy mực của giới nghiên cứu.

Sau Việt Nam, ông Cố vấn tới Philippines. Lần trước, ông Ngoại trưởng từ Jakarta bay sang Hà Nội. Cả hai nhân vật cộm cán của Washington đều quy tụ về và từ Việt Nam tại thời điểm cuộc chuyển giao chính quyền sắp diễn ra không thể nào kịch tính hơn ở nước Mỹ. Cầu nối cho "ngoại giao con thoi" này, phần chính yếu nằm ở tầm nhìn "Ấn Thái Dương tự do và rộng mở" (FOIP).

FOIP không thể thiếu Việt Nam

"Gài độ" Việt Nam (Angle for) thể hiện ở chiều Mỹ thuyết phục Hà Nội. Cố vấn O'Brien và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã "thảo luận về mối quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam và nỗ lực chung nhằm thăng tiến một khu vực Ấn Thái Dương tự do và thịnh vượng". Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) từ Nhà Trắng đã công bố trên Twitter như thế.