Việt Nam: Nhân quyền từ Dân trí

"Cái giá sẽ quá đắt nếu như quá ít người đấu tranh … Hiện nay có vài trăm người đấu tranh thôi … " Và ông cho rằng cái giá phải trả đối với họ là người thì phải ra nước ngoài, hàng trăm người bị đi tù. Nhưng "cái giá sẽ rất là rẻ" nếu có hàng chục ngàn, thậm chí hàng triệu người "hiểu được giá trị của nhân quyền, cùng đồng lòng hợp tác với nhau đấu tranh" thì giá phải trả sẽ "rất nhẹ nhàng, thậm chí không ai phải trả giá bằng một ngày mất tự do nào".

Thế nào là "đấu tranh"

Nhưng, thế nào là "đấu tranh" (cho tự do dân chủ)? Thế nào là phải "trả giá" cho việc "đấu tranh" đó? Có đúng là chỉ có vài trăm người "đấu tranh" thôi hay không? Và đi liền câu hỏi đó, là có những cách "đấu tranh" khác nhau nào cho quyền tự do dân chủ của người dân?

Phải đặt hàng loạt câu hỏi như vậy, bởi tôi cho rằng từ lâu nhận thức về tranh đấu cho tự do dân chủ nói chung đang có vài sai lầm, những sự khác biệt lớn, từ từng người dân Việt Nam bình thường (đáng chú ý trong số bà con ở hải ngoại), đến người đang được gọi là "tranh đấu" cho tới các tổ chức nhân quyền quốc tế, các chính phủ phương Tây, Mỹ.

Nếu như cho rằng đấu tranh cho tự do dân chủ chỉ gói gọn trong việc viết những bài báo, lập các blog, FB để lên án chính quyền vi phạm nhân quyền, xuống đường biểu tình, thành lập tổ chức để đấu tranh … tới độ bị bắt bớ, hành hạ - tức là những hoạt động "nổi", thì có thể dễ dàng tán thành các ý kiến trên của LS Đài.

"Trận địa" khổng lồ bị lãng quên?

Một sĩ quan công an, cương quyết đấu tranh với một vụ việc tham nhũng, thậm chí trái cả ý cấp trên muốn nương nhẹ, vì cho rằng có tiêu cực đằng sau.

Tất cả đó, có phải là những hành động "đấu tranh" cho quyền tự do dân chủ của người dân hay không?

"Trận địa" đó của nhân dân không bị "lãng quên", mà chẳng qua nó không dễ thấy, chưa được những phương tiện truyền thông tự do, những người trong giới "đấu tranh" nổi trội (nhất là những người đã ở nước ngoài) chú tâm nhiều, coi trọng đáng kể mà thôi.

Trường học cho "trận chiến"

Có tư tưởng tiến bộ nói chung, nhưng nếu thiếu những kiến thức nền tảng, từ văn hóa, pháp luật, cho tới các kinh nghiệm tranh đấu của nhân loại cho các quyền con người thì không thể nào tìm được cho mình một lối sống có ích, huống hồ là tham gia thực hiện lý tưởng vì dân chủ tự do của xã hội.

Chỉ đơn cử, trong không khí nóng bỏng của cuộc bầu cử ở Mỹ 2020, người Việt có nhiều khác biệt quan điểm về đánh giá con người, chính sách của chính quyền Mỹ. Thế nhưng, không ít người am hiểu, đặc biệt trong giới trí thức, văn hóa, báo chí có tư tưởng tiến bộ, mà thay vì viết ra những bài báo phân tích sâu, trao đổi hòa nhã với nhau, thì lại sa vào chỉ trích vụn vặt, lời lẽ nóng nảy đến khó ngờ, coi khinh những người khác quan điểm với mình. Mặt trái của mạng xã hội đã nhân lên gấp bội cái dở trong những ứng xử sai lầm đó.

Một cuộc cầu nguyện của Giáo dân ở Nghệ An cho ông Trần Huỳnh Duy Thức

"Ngoại viện" cho nhân quyền

Có điều, thấy tiếc vì sao có quá ít những trang báo mạng tự do góp phần vào việc nâng cao dân trí; có nghĩa không chỉ có những bài viết "đấu tranh" trực diện phản đối vi phạm nhân quyền, mà sâu, xa hơn, là phải trang bị kiến thức mọi mặt cho người dân - thứ mà báo chí trong nước thiếu hoặc méo mó, sai lầm. Người Việt ở ngoài nước có điều kiện vô cùng lớn để đóng góp, ấy thế mà …

Nhiều cuộc bắt bớ, nhiều người bị tù đày, không còn có biểu tình, không hy vọng những luật về hội, luật biểu tình, … dẫn đến những nhận xét tiêu cực cho rằng phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ đang vào thoái trào.

Và cuộc tranh luận về nước Mỹ đang tiếp tục sôi nổi chính là một bài rèn tập, thử nghiệm không nhỏ cho dân trí; một cách rất tự nhiên, lộ ra nhiều cái yếu, kém về tính cách, hổng về kiến thức, nhãn quan chính trị khi mà người Việt phải nhìn rộng, xa, sâu hơn so với câu chuyện quẩn quanh trong xứ sở mình.

Bài thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả, một cựu thiếu tá an ninh từng làm việc trong ngành công an Việt Nam, hiện là nhà báo tự do sinh sống tại Hà Nội.