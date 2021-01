Trịnh Hội: Capitol Hill, Trump và 'cái giá của nền dân chủ Hoa Kỳ'

Như tôi đã chia sẻ với gia đình và một số anh em, bạn bè thân thiết trong hai ngày qua, tôi thà bị ghét bỏ vì những suy nghĩ thật lòng còn hơn là được yêu mến bởi những gì tôi không phải: I would rather be disliked for who I am than be embraced for what I am not.