Donald Trump, mạng xã hội và quyền tự do ngôn luận ở Mỹ

Cuộc tranh cãi về chuyện Facebook và Twitter khóa tài khoản của Tổng thống Donald Trump đang diễn ra. Nhiều người viện dẫn Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Mỹ để lập luận rằng mạng xã hội đang cản trở quyền tự do ngôn luận của tổng thống. Thậm chí các quốc gia độc tài đang nỗ lực tuyên truyền rằng giá trị tự do ngôn luận của nước Mỹ không có thật. Điều này có đúng không?

Trước hết, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị hay Tu chính án thứ Nhất được ban hành để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của công dân trước chính phủ. Hay nói một cách đơn giản hơn là luật được tạo ra để ngăn chặn việc chính phủ hạn chế quyền tự ngôn luận tự do của công dân trong bất kỳ môi trường nào mà họ lựa chọn để bày tỏ. Đối tượng được luật bảo vệ là công dân, và chủ thể xâm phạm quyền tự do ngôn luận là chính phủ. Như vậy có thể thấy đánh đồng Twitter, Facebook với chính phủ Mỹ để lên án rằng quyền tự do ngôn luận của Tổng thống Donald Trump bị xâm phạm là lập luận không đúng.