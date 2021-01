Vì sao Anh vượt ngưỡng 100 ngàn người tử vong do Covid-19?

Con số tử vong do Covid tại nước này đã vượt qua ngưỡng 100.000 người tính tới ngày 26/1/2021 (tính số người chết trong vòng 28 ngày sau khi nhiễm Covid). Nhưng nếu nếu tính theo giấy báo tử có dính chữ "Covid" thì con số này là trên 104 ngàn người!

Thế nhưng tỷ lệ tử vong tính theo đầu người (per capita) tức trên tổng dân số (Anh có dân số trên 66 triệu) thì theo số liệu trên của Đại học Johns Hopkins (https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality), Anh đứng thứ tư trên thế giới (sau San Marino, Bỉ và Slovenia) với tỉ lệ 148,8/100 ngàn dân.

Theo con số thống kê của các khoa học gia ĐH Oxford (Our World in Data https://ourworldindata.org/covid-deaths) thì trong vài tuần qua, Anh Quốc có tỷ lệ tử vong tính trên đầu người cao nhất thế giới: cứ 1 triệu người thì có 16 người chết mỗi ngày vì Covid.

Có lẽ nhiều người nay cho rằng tình trạng Anh bị Covid nặng như vậy là do phản ứng quá chậm của chính phủ trong việc thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, v.v.. Một thực tế là các nước phòng chống Covid có hiệu quả nhất, trong đó có Việt Nam, là những nước thực hiện việc này ngay lập tức và triệt để.

Giai đoạn đầu khi dịch mới bùng phát, Anh Quốc đã không thực hiện được việc xét nghiệm đại trà do thiếu thuốc dùng cho xét nghiệm, do không đủ phòng xét nghiệm v.v. (tuy nhiên việc xét nghiệm nay đã rất dễ dàng), và cho đến bây giờ tôi cho là việc truy tìm và cách ly người bị Covid dương tính và những người có tiếp xúc với họ vẫn chưa có hiệu quả tại Anh, điều mà Việt nam và nhiều nước châu Á đã làm rất tốt, và nhờ vậy đã thành công trong việc chặn được dịch bệnh lan tràn tại các nước này.

Khi tôi kể về việc ở Việt Nam từ F0 (người bị Covid dương tính là nguồn lây nhiễm) tới F5/F6 (những người có tiếp xúc với nguồn bệnh) đều phải cách ly có kiểm soát, bạn bè tại Anh mắt tròn mắt dẹt, một điều không thể làm được tại nước này (vì nhiều lý do: thiếu test lúc ban đầu như nói ở trên, không có biện pháp và không thể truy lần suốt quá trình tiếp xúc của nguồn bệnh và dây chuyền vì không thể quản lý người theo kiểu như Việt Nam, chưa kể quyền bảo mật tình trạng y tế cá nhân, v.v. và v.v.)

Nhớ lại giai đoạn đầu, khi bạn bè từ Việt Nam thắc mắc sao Anh lại xét nghiệm được ít và chậm thế trong khi nhiều nước khác làm rất tốt, và họ đã rất ngạc nhiên khi biết nguyên nhân khi đó một phần là do Anh thiếu một trong mấy loại hoá chất dùng cho việc làm xét nghiệm Covid! Chưa kể nhân viên y tế tại các bệnh viện và nhà dưỡng lão kêu oai oái vì thiếu trang thiết bị phòng hộ như găng tay, khẩu trang, áo choàng nylon và mặt nạ chống giọt bắn, những thứ có thể sản xuất rất nhanh, rẻ, không cần kỹ thuật cao siêu gì. Nó phần nào cho thấy sự thiếu chuẩn bị phòng dịch, điều mà Anh từng chỉ dẫn cho các nước khác!

Nhiều nước trên thế giới đã đóng cửa biên giới bất chấp khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) không cần làm như vậy. Việt Nam là một ví dụ. Ngay từ đầu Việt nam đã làm rất chặt chẽ cả việc đóng cửa biên giới lẫn việc cách ly tập trung người từ nước ngoài về.

Việc gia đình tôi không về Việt Nam ăn Tết năm nay ngoài lý do chính phủ Việt nam không/chưa có chính sách cho Việt kiều nhập cảnh, nhưng một phần cũng vì nghĩ tới viễn cảnh hai vợ chồng già nhìn nhau 24/24 giờ suốt 14 ngày trong bốn bức tường nơi cách ly mà ngao ngán!

Việc thay đổi chính sách này được chính phủ Anh thích giải là trước đây không làm nhưng nay làm vì cần chặn biến thể virus từ Brazil và Nam Phi xâm nhập vào Anh do hai biến thể này được cho là không chỉ lây lan nhanh hơn mà còn có thể gây tử vong cao hơn! Thế nhưng không giống Việt Nam, việc người nhập cảnh bắt buộc phải cách ly tập trung tại khách sạn 2 tuần, thì đến giờ vẫn mới đang được bàn và hiện thời vẫn chỉ yêu cầu tự cách ly 10 ngày tại gia mà thôi.

- Nền y tế công của Anh bị cho kém so với các nước châu Âu với con số người béo phì cao

- Anh là nước nằm trong số các quốc gia có dân số già (tuổi trung bình cao) và tỷ lệ tử vong do Covid khá cao ở người cao tuổi

Những lý do này đã góp phần thêm vào khiến Anh Quốc chịu trận thê thảm vì Covid và đưa con số tử vong lên tới hơn 100 ngàn người tính tới ngày 26/1, một năm sau khi virus này xuất hiện lần đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Thế là hễ có ai hỏi, tôi lại nói đùa: "Tết này em không về" để phần nào giảm nhẹ tâm lý cho mình và cho người thân, và tự an ủi rằng thấy gia đình, bạn bè ở Việt Nam được bình yên cũng là niềm vui lớn cho mình rồi. Có lẽ lúc này một niềm vui nhỏ duy nhất nữa phần nào giúp tôi có thể "tự hào" về nơi mình đang sống là khi được hỏi về thành tích tiêm chủng vaccines Covid tại Anh!

Giờ với tốc độ tiêm chủng như hiện nay (279 ngàn người được tiêm chỉ trong ngày 26/1) nhằm hoàn thành kế hoạch do chính phủ đề ra là giữa tháng 2 sẽ tiêm hết 4 nhóm đầu (gồm khoảng 15 triệu người) trong danh sách 8 nhóm ưu tiên của Anh, và với tốc độ lây nhiễm vừa qua do biến thể virus mới (được cho là xuất phát từ tỉnh Kent miền Đông Nam nước Anh), thiết nghĩ tỷ lệ người có kháng thể (do đã nhiễm và nhờ tiêm chủng) tại nước này sẽ khiến Anh Quốc trở thành quốc gia đầu tiên đạt mức "Miễn dịch cộng đồng" trên thế giới, điều được các chuyên gia tư vấn y tế của chính phủ Ảnh nói tới cách đây một năm!