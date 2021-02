Nhờ đâu cựu Tổng thống Trump được xử 'trắng án'?

Theo tôi có loại bỏ những định kiến chính trị thì mới có thể hiểu được những gì đã xảy ra trong tiến trình luận tội và lý do ông Trump không bị Thượng Viện kết tội.

Điểm lại một số nét chính vụ luận tội

Nhưng khi đó ông McConnell lại công khai từ chối mở ngay phiên tòa với lý do Thượng Viện sẽ chỉ còn họp hai ngày 19 và 20/1/2021 và đã có chương trình cho cả hai ngày.

Thượng viện quyết định…

Phiên tòa bắt đầu…

Lý lẽ đảng Dân chủ

Các công tố viên sử dụng các video an ninh Quốc Hội để chứng minh mức độ nghiêm trọng do những người bạo loạn gây ra khiến 5 người chết trong đó có 1 cảnh sát viên, và họ quy trách nhiệm do ông Trump gây ra.