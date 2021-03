Được phe bảo thủ ủng hộ, Donald Trump vẫn 'chung sống' với đảng Cộng hòa

Vì thế họ đã không giải thích lý do cử tri đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục ủng hộ dù ông Trump không còn là tổng thống.

Cử tri đảng Cộng Hòa nghĩ gì ?

Lãnh đạo đảng Cộng hòa nghĩ gì?

Lý do ông Trump được ủng hộ

Theo tôi, có một số lý do mà đảng Cộng hòa vẫn muốn gắn bó với ông Trump như sau:

Vì thế họ muốn những người lãnh đạo đảng phải quay về ủng hộ những chính sách kinh tế, di dân, văn hóa, giáo dục và bảo vệ những quyền tự do theo cách ông Trump cổ vũ và thực hiện trước đây.

Ông Trump tranh cử tổng thống năm 2024?

Ngày 16/2/2021, Dân biểu đảng Dân chủ Bennie Thompson, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện, đã đâm đơn kiện ông Trump cùng ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của ông Trump và hai tổ chức cánh hữu đồng lõa "kích động bạo loạn" tại Điện Capitol.

Đảng Dân chủ muốn 11 người trong Ủy ban sẽ có 3 người do Tổng thống Biden bổ nhiệm và 4 người do mỗi đảng bổ nhiệm, còn đảng Cộng hòa đòi Ủy ban cân bằng số người do mỗi đảng bổ nhiệm.