Học sinh VN 'học bơi sai' trong biển ngoại ngữ?

An ủi cho tôi là rất nhiều dân nhập cư có cùng niềm than vãn. Lý do thì có nhiều, nhưng lý do lớn nhất là vì người Hà Lan nói tiếng Anh ngang ngửa tiếng mẹ đẻ của chính họ. Mỗi lần thấy người nước ngoài hoặc người nhập cư chỉ cần hơi trúc trắc trong việc tìm câu chữ là họ nhanh nhẹn muốn giúp đỡ, đổi ngoặt sang tiếng Anh.

Tại sao người Hà Lan giỏi ngoại ngữ?

Tại sao học ngoại ngữ ở Việt Nam chưa hiệu quả?

Vì vậy, một bạn nhỏ ở Việt Nam có thể viết một câu tiếng Anh rất đầy đủ, nhưng khi gặp người nước ngoài thì sau "How are you? I'm fine, thank you, and you?" xong là có khi không nói được gì nữa.