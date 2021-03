Ngày 8 tháng Ba nghĩ về bình đẳng giới và nữ quyền ở Việt Nam

Cũng có ông than thở "cháy túi" vào ngày này vì vừa phải mua quà cho vợ hay bồ, rồi mẹ, chị gái, em gái, đồng nghiệp ở cơ quan…

Ngày 8 tháng Ba ở Việt Nam

Ngày Quốc tế Phụ Nữ

Bởi vì đó mới là ý nghĩa thực sự của ngày Quốc tế Phụ Nữ (International Women's Day), khởi đầu từ phong trào đấu tranh cho quyền phụ nữ, lúc đầu chủ yếu được tổ chức trong các nước thuộc phong trào Xã hội Chủ nghĩa và các nước Cộng sản cho đến khi được Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1977 và gọi là Ngày Liên hiệp quốc vì quyền của phụ nữ và hòa bình thế giới (the UN Day for women's rights and world peace).