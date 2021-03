Vaccine AstraZeneca có gây đông máu cao hơn các vaccine khác?

Nghe tin các nước châu Âu trong đó có các thành viên lớn của Liên hiệp Châu Âu (EU) theo nhau rào rào tạm dừng tiêm vaccine Covid-19 do Đại học Oxford và hãng dược AstraZeneca điều chế trước lo ngại một số trường hợp bị đông máu sau khi tiêm khiến tôi cũng giật mình vì có người thân trong gia đình vừa tiêm thuốc này.

Nó khiến nảy sinh lo ngại cả ở người đã tiêm và chưa tiêm là liệu vaccine này có an toàn hay không.

Khi nhiều quốc gia châu Âu có nền khoa học tân tiến như Pháp, Đức đồng loạt dừng một loại thuốc nào đó sẽ không tránh khỏi nghi ngại đối với loại thuốc này, nhưng là người sống tại Anh nhiều năm và với niềm tin ở các khoa học gia Anh, tôi cũng đặt câu hỏi không hiểu các nước này có quá cẩn trọng, và các trường hợp đông máu ở những người đã tiêm AstraZeneca chỉ là do trùng hợp hay vaccine là nguyên nhân gây đông máu?

Điều khiến tôi khá an tâm là khi một số nước, khởi đầu là Na Uy và Đan Mạch, quyết định tạm ngưng tiêm vaccine này, ngay lập tức không chỉ AstraZeneca, chính phủ và các khoa học gia Anh mà cả Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lẫn Cơ quan duyệt thuốc của châu Âu (EMA) và cơ quan duyệt thuốc của Anh (MHRA) đều khuyến cáo và cho tới nay vẫn nhấn mạnh rằng tiêm AstraZeneca là an toàn và không có bằng chứng là vaccine này gây đông máu.