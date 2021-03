Có phải xã hội Việt Nam đang chỉ tiền hơn là nhân quyền và dân chủ?

13 phút trước

Điều này dễ dàng nhìn thấy qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đến Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA)…

Sau khi Hiệp định EVFTA được ký kết không lâu, công an Việt Nam bắt ngay tiến sĩ Phạm Chí Dũng và các thành viên của Hội Nhà báo Độc Lập.

Việt Nam xem ra không mấy tôn trọng những điều đã cam kết. Chính quyền giải thích cho việc bắt bớ, đàn áp tự do dân sự công dân với cáo buộc, người bị bắt vi phạm luật pháp được đặt ra để triệt tiêu các tiếng nói khác.

Trái ngược với độ mở nền kinh tế được đánh giá hàng đầu thế giới, chính trị, xã hội, truyền thông, giáo dục trong nước vẫn do một đảng cộng sản độc quyền chi phối.

Việt Nam nay coi hành động thực tiễn của dân chủ, nhân quyền là mất chủ quyền, đe dọa quốc gia. Việc tăng sức mạnh cho ngành công an, tòa án, nhà tù… cùng rất đông dư luận viên thực ra đang cô lập Việt Nam trong tiến trình dân chủ của nhân loại.

Các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đã thành rồng là nhờ mở ra về dân chủ, nhân quyền, yếu tố then chốt vượt lên một ngưỡng khác, cho quốc gia phát triển hài hòa, bền vững, kích thích sáng tạo.

Trên thế giới từ mùa xuân Ả Rập, đến phong trào bảo vệ dân chủ phản đối sự can thiệp thô bạo của Bắc Kinh ở Hồng Kông. Đòi dân chủ hơn ở giới trẻ Thái Lan. Bảo vệ nền dân chủ non trẻ ở Myanmar vừa bị quân đội tiếm đoạt. Điểm chung của các phong trào này do những người trẻ lãnh đạo và là lực lượng nòng cốt.