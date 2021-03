Có phải chính phủ Biden đang tiếp tục chính sách cứng rắn với Bắc Kinh?

25 phút trước

Tuần lễ qua trên thế giới diễn ra hai sự kiện quan trọng: một là là vào ngày 12/3/2021 lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden họp trực tuyến với thủ tướng ba nước Úc, Ấn và Nhật trong Bộ Tứ An Ninh (the Squad).

Ý tưởng chiến lược đến từ Nhật Bản

Từ những cuộc họp với Nhật, Ấn và Úc đã hình thành Bộ Tứ An Ninh (the Quad) và phát triển thành Khung Chiến Lược Ấn Độ - Thái Bình Dương (U.S. Strategic Framework for the Indo - Pacific).