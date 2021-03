Tòa villa bí ẩn, tuần lễ Kosygin cùng vai trò của lãnh sự Anh ở Hà Nội sau 1955

Một mối quan hệ 'đặc biệt'

Ông John Colvin, tổng lãnh sự Anh ở Hà Nội 1966-1967, có kể trong tập hồi ký của mình, cuốn "Twice Around the World: Some Memoirs of Diplomatic Life in North Vietnam and Outer Mongolia" (London: Leo Cooper, 1991, về giai đoạn này.