Việt Nam đứng trước nhu cầu có nên cho trẻ em được học tại nhà

33 phút trước

Anh chị chia sẻ với tôi rằng do áp lực công việc và chán nản cuộc sống tại quê nhà, họ quyết định cho con nghỉ học tại Đan Mạch để sang Việt Nam.

Cùng thời gian đó tôi quen một một gia đình, chồng là người Đức vợ người Việt. Do muốn thay đổi môi trường, họ chuyển từ Hà Nội vào Hội An sinh sống. Tại Hội An lúc đó không có trường quốc tế, cặp vợ chồng này đã chọn giáo dục tại nhà cho ba năm học cấp hai của hai cô con gái.