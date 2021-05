Giải thích vụ du học sinh VN và cờ Vàng trong xã hội đa văn hóa của Úc

29 phút trước

Trên trang của Viện Bảo Tàng Quốc Gia Úc (The National Museum of Australia) có bài viết "Chấm dứt chính sách nước Úc của người da trắng" (End of the White Australia policy), với bức hình lá cờ Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh lá cờ các quốc gia khác, và Thủ tướng Úc Harold Gorden, bên cạnh ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Nguyễn Cao Kỳ và lãnh đạo các quốc gia khác trong Tổ chức Liên phòng Đông Nam Á (SEATO).