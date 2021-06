Mùa bãi trường, nghĩ về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ

Cô bé trấn an bà Nội, "không sao đâu Nội". Tôi phá luật vì hiểu tâm lý người lớn tuổi như mẹ tôi, quay sang con gái nói bằng tiếng Anh, "con làm đúng". Cô bé và các bạn tiếp tục gặp vị hiệu trưởng và một vài tuần sau, cô bé kể lại là môn học đã có được cô giáo mới. Tôi rất vui vì cô bé cùng các bạn mình đã biết cách giải quyết những vấn đề của mình, không cần tôi phải đến gặp vị hiệu trưởng.

Đây là một trong những lý do mà không ít người Việt đã bày tỏ sự lo ngại về nền giáo dục Hoa Kỳ. Không khó bắt gặp các ý kiến cá nhân trên mạng xã hội cho đến những bài viết, những câu chuyện đàm luận trên hệ thống truyền thông Việt Ngữ rằng, "giới trẻ bị tẩy não, nhồi sọ" hay "hệ thống giáo dục Mỹ thiên tả" khi suy nghĩ của một giới trẻ gốc Việt có phần khác biệt với phần lớn thế hệ thứ nhất.

Nếu hiểu thêm về một hệ thống giáo dục độc lập và cấp tiến của nước Mỹ, luôn cổ xúy mối quan tâm và dự phần vào xã hội của học sinh sinh viên, về quyền tự do biểu đạt cá nhân và tôn trọng sự khác biệt thì các bậc phụ huynh gốc Việt này sẽ cảm thấy vui mừng hơn khi con cái có được sự độc lập trong suy nghĩ và hành động, cho dù có hoàn toàn khác biệt với mình. Bởi đó là cách các em định hình và thể hiện một cá tính riêng biệt, độc lập của mình.

Những khoảng cách thế hệ không đến riêng vì tuổi tác, suy nghĩ, nhận thức, trải nghiệm mà còn vì một khoảng cách văn hóa. Một văn hóa Á Đông thấm đậm trong thế hệ thứ nhất có nhiều phần khác biệt so với một văn hóa cấp tiến, mạnh mẽ hơn của thế hệ thứ nhì, thứ ba gốc Việt đã được thụ đắc và đang mạnh mẽ tiến bước. Người Việt truyền thống lên tiếng chỉ khi họ thấy sự lên tiếng của mình có được không gian an toàn. Còn giới trẻ can đảm lên tiếng theo suy nghĩ và lương tâm của mình, bất kể những gì có thể xảy ra.