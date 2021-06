'Chỉ tự do chính trị mới giúp Việt Nam chống được tham nhũng'

một giờ trước

Cách suy nghĩ của ông Bùi Kiến Thành trong bài trả lời BBC dễ làm bạn đọc hiểu lầm về bản chất của chủ nghĩa cộng sản (communism) và bản chất của chủ nghĩa tự do cá nhân (liberalism).

"Thủ kho to hơn thủ trưởng / Vào nhà thủ trưởng tưởng là kho / Nhà thủ kho to hơn nhà thủ trưởng."

Ngày 8/3/2016 tại "Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng và lãng phí" Thiếu tướng công an Phan Anh Minh cho biết theo Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị thì việc theo dõi và xét xử đảng viên là chuyện nội bộ của đảng Cộng sản:

"Công an không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên nên không thể phát hiện được tham nhũng".

Nguồn hình ảnh, Nguyen The Phuong

Ngoài ra còn Cải cách ruộng đất ở miền Bắc VN do ông Hồ Chí Minh chủ trương.

Tự do cá nhân có ảnh hưởng

Tôi có thể tự tin mà nói rằng miền Bắc đã được miền Nam giải phóng từ một xã hội đơn điệu từ cách ăn mặc, sinh hoạt đến cách suy nghĩ để ngày càng tự do và đa dạng hơn.

Ngày nay các ước muốn tự do cá nhân như tự do cư trú, đi lại, làm ăn buôn bán, đến việc riêng tư, ăn nói, thờ phụng và nhiều quyền tự do khác của người dân cả hai miền Bắc Nam đã không còn bị nhà cầm quyền giới hạn hay cấm đoán như trước đây.