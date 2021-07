Singapore lên kế hoạch sống chung với Covid-19 ra sao?

Nhiều báo đài phương Tây như tờ The Times của Anh có lẽ hơi kịch tính hóa sự việc khi chạy tít: "Singapore từ bỏ chiến lược "Covid-Zero" sang chung sống với Covid-19 và mở cửa nền kinh tế". Hãng Bloomberg bình luận về việc Singapore và một số quốc gia vẫn đang chật vật cởi bỏ chiếc áo bó "đóng cửa", để chuyển sang các biện pháp thông thoáng hơn trong việc đối phó với đại dịch.

Kịch bản thoát C ovid -19 9 và hậu C ovid - 19

Lancet Regional Health, tạp chí y khoa thuộc một trong các tờ tạp chí y khoa uy tín và lâu đời nhất trên thế giới được Bộ Y tế Singapore tài trợ nghiên cứu và khuyến nghị các kịch bản thoát Covid-19 (exit strategies) cho chính phủ Singapore. Tổ chức này đã nghiên cứu ảnh hưởng của phong tỏa và giãn cách xã hội, của cách ly và điều trị người bệnh có triệu chứng nhẹ bên ngoài bệnh viện, về việc nên mở cửa trường học ngay lập tức và giảm nhẹ các biện pháp giãn cách xã hội tại Singapore so với kịch bản phải phong tỏa và giãn cách xã hội lâu dài.

Thời điểm mới bùng phát dịch Covid-19 đầu năm 2020, Singapore cùng một số quốc gia Châu Á được cho là đã kiểm soát dịch khá hiệu quả, giữ số ca nhiễm ở mức dưới 2 con số mỗi ngày. Tuy nhiên trong khi một số quốc gia khác vẫn đang say sưa với thành tích kiềm chế số ca lây nhiễm, chính quyền Singapore đã sớm mạnh tay chi hơn 1 tỷ đô la và thành lập nhóm tìm kiếm, lựa chọn, đầu tư vào các hãng dược phẩm sản xuất vaccine phòng chống Covid-19 cho mình.

Có lẽ do chủ động nắm được nguồn cung vaccine cần thiết và chuẩn bị tốt nên chính quyền Singapore đã triển khai tiêm khá nhanh, phân bổ hợp lý, không xảy ra hỗn loạn. Chính quyền thông báo từng nhóm dân cư tới tiêm chủng trong thời gian cụ thể, đăng ký trước ngày giờ tiêm qua một ứng dụng cài trên điện thoại thông minh hoặc trang website của Bộ Y tế.

Gia đình chị Angelina, một giáo sư đại học Singapore, cho biết gia đình chị có năm người lần lượt thuộc ba nhóm dân cư: Nhóm sinh viên học sinh cho hai cô con gái, nhóm trên 45 tuổi, và nhóm nhân viên tuyến đầu. Việc phân các nhóm dân cư dựa trên độ tuổi chứ không theo địa bàn là dựa trên khuyến nghị của cơ quan y tế - khả năng mắc bệnh nghiêm trọng do Covid gây ra gia tăng theo độ tuổi.

Đây là điểm khác biệt so với cách tiến hành của một số nước trong khu vực như Cambodia tiêm chủng theo vùng, từ thủ đô đến thành phố lớn, hay như cách Việt Nam đang tập trung ưu tiên vaccine cho TP. Hồ Chí Minh hay vùng bùng phát dịch lớn Bắc Giang.

Tính đến ngày 12/7, Bộ Y tế Singapore đã đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho hầu hết dân cư trên 12 tuổi. Tốc độ tiêm chủng của Singapore được coi là nhanh nhất châu Á, cao hơn cả New York (Hoa Kỳ) hay London (Anh).

Mở cửa một cách thận trọng và sống chung với C ovid - 19

Có nhiều ý kiến về lý do chính quyền Singapore không vội vã "mở cửa" toàn bộ đất nước và hủy bỏ các biện pháp giãn cách xã hội đang áp dụng, giống như Anh hay Hoa Kỳ, mặc dù tỷ lệ tiêm chủng của Singapore đạt ngang mức của hai quốc gia này.

Ông KC Gupta, một chuyên gia y tế Singapore cho rằng trong khi quyết định sống chung với Covid-19 thể hiện bản lĩnh của người lãnh đạo thì thái độ thận trọng về độ mở cửa của chính quyền phản ánh trách nhiệm cao của họ đối với sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là điều khác biệt giữa quan điểm của dân chúng và giới chính trị gia phương Tây so với phần còn lại của thế giới, về đánh đổi rủi ro sức khỏe cộng đồng với tự do kinh tế và tự do cá nhân.