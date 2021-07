Covid: Bách Hóa Xanh thổi giá và nhu cầu mở lại chợ truyền thống Sài Gòn

37 phút trước

Hồi năm vừa qua, người Sài Gòn an ủi nhau chắc như đinh đóng cột: cố lên dịch sẽ hết ngay mà, vị Bộ trưởng Bộ Y tế tiền nhiệm còn vui mừng chia sẻ "dịch sẽ ra đi trong nắng hè rực rỡ".

Chỉ thị làm thối rau ngoại thành, thiếu rau nội đô

Do các chợ truyền thống, điểm bán trong dân đều tạm đóng cửa theo Chị thị 16 nên nguồn cung ứng thực phẩm đổ dồn vào siêu thị.

Nếu may mắn bạn sẽ lọt vào siêu thị còn không thì sẽ nhận tờ giấy hẹn, chiều hoặc tối quay lại.

Chỉ cách trung tâm Sài Gòn nửa giờ đi xe máy là thấy rau xanh, giá bán chỉ cao hơn một chút so với trước dịch và không hề thiếu.

Chợ truyền thống bị cấm, BHX hưởng lợi đầu tiên. Thế Giới Di Động ngưng trệ do đại dịch nhưng cổ phiếu Thế Giới Di Động tăng nhờ BHX.

Anh Minh Râu, người đàn ông chất phác được bạn bè rủ "áp phe" rau, ngày kiếm tiền triệu. Cá nhân áp phe rau kiếm tiền triệu thì một hệ thống được tự do làm ăn trong bối cảnh chợ bị cấm kiếm bao nhiêu chắc không tính nổi.

Nên cho mở lại chợ có kiểm soát

Vấn đề chuỗi cung ứng càng trở nên quan trọng.Trước một vấn đề như vậy phải tổ chức và lo cho người dân được các nhu cầu cần yếu về thực phẩm để họ an tâm ở trong nhà, bảo đảm việc giãn cách xã hội.

Điều cần làm mở lại các chợ đầu mối, các chợ truyền thống một cách an toàn, trên nguyên tắc 5K thì mọi việc sẽ dần đi vào ổn định ở mức chịu đựng được. Vừa phát triển kinh tế, an sinh xã hội vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.