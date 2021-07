Việt Nam và chuyện loay hoay với đào tạo tiến sĩ...như cũ

Trước hết cần hiểu Lý Do: Tại sao lại phải có công bố quốc tế?

Publish or Perish (công bố hay là chết)

Tuy nhiên, ở Việt Nam, ngoài chuyện chất lượng công bố khoa học, còn một vấn nạn: Nhiều người tham gia chương trình tiến sĩ, và cả một số đào tạo, chưa đủ khả năng để Tự viết một công bố khoa học vì nhiều lý do: Có thể do rào cản ngôn ngữ (phần lớn yêu cầu viết tiếng Anh khoa học), hoặc là nghiên cứu chưa đến chất lượng, hoặc là chẳng biết nghiên cứu cái gì...

Thứ ba, cần xem Việt Nam đào tạo tiến sĩ là đào tạo ra cái gì?

Vậy thì giải pháp khả quan là gì?

Do vậy, để đảm bảo chất lượng chúng ta cần có:

1.Yêu cầu từ người hướng dẫn:

2.Yêu cầu đầu ra nên thế nào?

Tuy nhiên, đào tạo tiến sĩ của chúng tôi nói rằng: Luận văn viết bởi nghiên cứu sinh, part was published (một phần đã được công bố), or part is publishable (một phần có thể được công bố trong tương lai). Nghĩa là: Nếu không may mắn, bạn biết đấy, khi gửi bài đi có thể gặp reviewer khó tính và đánh trượt vài lần dẫn đến không công bố được.