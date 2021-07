Covid: Việt Nam cần giải thích về thời hạn và lộ trình ra khỏi phong tỏa 15 ngày

36 phút trước

Quốc gia 97 triệu dân đang vào một bước ngoặt trong cuộc chiến chống Covid còn đầy cam go trước mắt.

Phong tỏa mini là gì?

Nay xin nhắc lại điều thế giới đã nói từ lâu: "Only science can save us" -chỉ có khoa học mới cứu được chúng ta.