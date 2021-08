Đỗ Phượng Như, đôi cánh phượng dàn nhạc giao hưởng BBC

Câu hỏi vần vũ chắc không chỉ của riêng tôi, vì sao một đất nước chưa có một móng vững vàng cho nền âm nhạc bác học, chưa có tầng lớp khán giả say mê âm nhạc cổ điển lại có được những người con như vậy ?

Thời thơ ấu ngắn ngủi

"Mẹ em kể năm 1972 máy bay B 52 của Mỹ ném bom phố Khâm Thiên, nhà em mất nhà nhưng bố mẹ may mắn thoát chết. Vì đêm đó bố đi thu thanh về muộn nên mệt quá, đến lúc nghe tiếng còi báo động bố mẹ lười, không ra khỏi nhà, chui vào gầm cầu thang chứ không xuống hầm trú ẩn như mọi khi.

Người cha bày tỏ nỗi bực dọc với bác ruột Phượng Như là nhạc sĩ Đỗ Nhuận (1922-1991). Tác giả của những ca khúc tiền chiến, bản "Trưng Vương" ở tuổi 17, các ca khúc khác như: "Chim than", "Lời cha già", sau này là "Du kích sông Thao", cũng không bênh cháu mù quáng.

Bước chân ra các nhạc viện quốc tế

Một năm sau, chuyên gia Liên xô sang Nhạc Viện Hà Nội chọn những mầm non âm nhạc để giúp bồi dưỡng nhân tài cho Việt Nam, cô bé Phượng Như "đỗ vớt " được chọn sang học tại Nhạc viện Tchaikovsky. Bà chuyên gia dằn mặt những quan chức trong trường : "Tôi chọn cô bé này, không được đánh tráo đấy nhé ! "

"Mới sang em khóc hu hu cả ngày anh ạ, nhớ mẹ, cái gì cũng phải tự lập. Mẹ em nghe em kể cũng nói với bố em, hay xin cho em về, sống một mình như thế thì nó c hết."

'Mất đàn như gãy tay'

Bàn tay vàng của Kalashnikov trả lại cho cây đàn âm thanh tròn trịa, da diết như tâm hồn Nga, phù hợp với Phượng Như. Khổ nỗi, cây đàn là một cậu bé ốm lăn lóc tùy theo thời tiết. Mỗi khi lạnh cây đàn 200 năm tuổi co ro, tuột cả dây, trời hanh khô thì làm nũng kêu rè rè, trái gió, đổi mùa lại lừ khừ ốm.

Tứ tấu 'Dominant'

Ở Việt Nam, đa số chỉ biết âm nhạc Nga qua Alla Pugacheva với giọng mezzo-soprano "Triệu triệu bông hồng". Cao hơn thì tỏ ra biết mấy từ "Bolshoi Theatre", dàn quân nhạc "The Alexandrov Choir", hoặc "The Cranes Are Flying" (Đàn sếu bay qua).