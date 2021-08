Sài Gòn: Toàn dân giúp nhau và tiếp tục…giúp?

một giờ trước

Gần nhà tôi, siêu thị to nhất khu vực bị F0 phải đóng cửa, ba cái chợ chung quanh vẫn đóng. Thử ra khu vực có cái chợ gần nhà, tôi mừng húm vì nhà làm tàu hũ mở cửa. Đứng trên lề đường, cách nhau 2 mét, từng người gọi vào đặt hàng. Một người bán hàng vừa giao tàu hũ cho tôi vừa hối: "Chị lấy tiền lẻ sẵn đi để khỏi thối mất thời gian, công an đi ngang đuổi không cho bán, nhục như con chó chị ơi". Nhìn lại, mấy cửa hàng gần đó bán rau và bán thịt bò vẫn he hé cửa, nhanh chóng lấy hàng cho người mua với lời giục giã. Có vẻ như tình hình "mua lén, bán chui" chả có gì thay đổi sau hơn một tháng, trừ một phụ nữ cả gan bày một đống rau muống tơ hơ trước một hàng hiên. Lúc tôi đến, bà ấy vừa dọn rau vừa chửi vì có một đại diện chính quyền vừa đi ngang kêu bà phải dẹp không được bán. Những câu bà chửi nghe rất tục, thể hiện sự giận dữ, thế mà khi tôi hỏi mua rau, bà liền xuống giọng ngọt ngào: 20 ngàn một bó, em lấy mấy bó? Một bó rau muống to và mơn mởn toàn đọt non chỉ có 20.000 đồng, sao không để yên cho người ta bán trời ơi?