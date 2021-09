Thư Sài Gòn: Chờ mong ngày 'sống chung với dịch'

7 phút trước

Nguồn hình ảnh, Song May

Nỗi khổ 'đi chợ' và mua thực phẩm của dân Sài Gòn

Hôm Chủ Nhật 29/8, tôi đi bộ đến chỗ cháu ở trọ cách 500m để cho cháu bịch đường và một ít bánh mì, do cháu không nhờ được ai đi chợ hộ.

Lúc trở về, một công an đi xe gắn máy đuổi theo tôi và quát hỏi: "Bà đi đâu thế? Chỉ thị ai ở đâu thì ở đó bà không tuân sao?"

Tôi khiếp hãi vì giọng ông ta dồn dập, không để cho mình nói, nên đành dạ dạ và đi nhanh vào nhà. May mà ông ta không đòi phạt tôi, như thế đủ để cảm ơn rồi!

Bạn tôi ở quận 5 hôm đó cũng bảo trước nhà bạn xảy ra cự cãi giữa công an và vài người dân, vì họ ra đường kiếm mua thứ gì đó.

Hôm thứ Hai 30/8, bà tổ trưởng đi chợ dùm đẩy cái xe hàng đến từng nhà giao đồ, bực bội nói cùng tôi: "Sáng nay tui bị công an trực trong siêu thị tịch thu cái giấy đi đường do phường phát rồi. Tui mới được phường phát giấy này vài ngày nay để đi chợ dùm cho mọi người, nhưng vào siêu thị gặp công an họ tra hỏi và bảo giấy này không còn hiệu lực và tịch thu luôn. Bộ đi chợ dùm sướng lắm hay sao, tịch thu giấy tui khỏi đi chợ dùm phát mệt!"