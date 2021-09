Sự kiện tháp đôi: Nhìn qua lăng kính của nạn nhân và tội đồ

37 phút trước

Nhìn qua lăng kính nạn nhân

Kaina xin nghỉ việc sau đó vài tuần. Bàn làm việc của chị có ghim một lời nhắn: "You have blood on your hand" (Tay cô đã dính máu). Kèm theo lời nhắn là bức ảnh trước khi hai toà nhà đổ sụp, những thân người cùng đường lao xuống thân tháp thẳng đứng như miệng vực.