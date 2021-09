Từ Hội đồng Lý luận TƯ 'thành lập mới', nghĩ tới các Ban của ĐCS

Hội đồng Lý luận Trung ương do Bộ chính trị thành lập, trong khuôn khổ thiết chế chính trị xã hội của Việt Nam do đảng cộng sản lãnh đạo.

Mô hình còn hợp lý hay không?

Nghịch lý và cơ hội cho đổi mới tất cả?

Tôi nghĩ, họ sợ và kỳ thị những Think tank thứ thiệt và thay vào đó là những Hội đồng, ban ngành kia, mà lúc nào cũng nói là của dân, do dân, vì dân, nhưng thực ra là của đảng, do đảng, vì đảng, thành ra danh bất chính nên ngôn không thuận.