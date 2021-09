Tự do ngôn luận qua việc phản đối Facebook, YouTube tại Berlin

Vì sao có cuộc biểu tình ở Berlin phản đối Facebook và YouTube?

Tổ chức "Phóng viên Không biên giới" ("Reporter ohne Grenzen" - RSF) của Đức, người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình vào lúc 11 giờ, ngày 21/09/2021 tại Sony Center Berlin, ngay sát trụ sở văn phòng đại diện của Facebook tại nơi này, nêu lý do rằng trong thời gian gần đây, Facebook và YouTube đã xóa nhiều tài khoản hoặc chặn các bài viết có nội dung cổ vũ cho Tự do, Dân chủ ở Việt Nam, phê phán các mặt yếu kém của chính quyền Việt Nam, đặc biệt gần đây nhất là việc lãnh đạo chống dịch Covid-19.

Màn kịch ngắn do các diễn viên kịch nói người Đức thể hiện, mô phỏng việc Facebook và YouTube đang phấn chấn với doanh thu của mình ở Việt Nam bỗng run rẩy sợ hãi trước những bài viết có thể gây mất lòng chính quyền Việt Nam và sau đã phải tuân theo mệnh lệnh của vị tướng công an Việt Nam, xóa bỏ các bài viết nhạy cảm trên diễn đàn của mình.

Đảng Dân chủ Tự do (SPD), đảng Tự do Dân chủ (FDP) của Đức, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cử đại diện của mình tới phát biểu, đều nhấn mạnh: quyền tự do biểu đạt, tự do thông tin cần phải được tôn trọng.