Covid: Bỏ đi hay ở lại là đều là quyền Thiêng liêng của dân VN

18 phút trước

Vì sao các quan lại không dự đoán đươc?

Đương nhiên là do họ có mức sống bề trên, cảnh sống an toàn hơn, được phòng dịch tốt hơn... nên không cần phải có nguyện vọng tìm một nơi an toàn như người lao động nhập cư nghèo.