Thư Sài Gòn: Omicron thì vẫn ráng vui chơi và tập thể dục vì dân sợ cách ly, sợ cấp cứu

một giờ trước

Nguồn hình ảnh, Song May

Trong rất nhiều tiếng than, cũng có người phản ảnh nhân viên y tế ở phường họ đưa gói C (có thuốc kháng virus Monulpiravir) đến tận nhà nên mau hết bệnh. Đó là số ít lạc lõng trước tình trạng hiện nay các phường/xã chỉ phát cho dân gói thuốc A (vitamin và thuốc hạ sốt) mà không còn gói B (các loại kháng sinh, kháng viêm chống đông máu) và gói C. Tuy nhiên trên mạng lại rao bán thuốc kháng virus này với giá cả chục triệu đồng một liệu trình điều trị 5 ngày, nên VNE ngày 12/11 có thông tin Sở Y tế đang điều tra cán bộ dược đã bán thuốc này ra ngoài.