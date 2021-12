Phú Quang đã đi theo mùa đông Hà Nội

Khác biệt của Phú Quang

John Lennon, thành viên của The Beatles nổi tiếng thế giới với tình khúc. Nhưng tên tuổi của John cũng gắn với "Give Peace A Chance" (Hãy cho hòa bình một cơ may), Imagine (Hãy tưởng tượng).

Michael Jacson cũng sáng tác ca khúc trữ tình, nhưng nói về ông không thể không nhắc tới bản They Don't Care About Us (Họ không quan tâm đến chúng ta,) Heal the World (Hàn gắn thế giới.)