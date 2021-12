VinFast hướng đến tư bản Mỹ nhưng công nhân ở VN thì sao?

41 phút trước

Michael Lohscheller là ai?

Thị trường lao động ở Việt Nam ra sao?

Tôi xin trích nguyên văn như sau: "If you ask the former Opel boss about the differences between his activities in Germany and now in Vietnam, he almost raves a little. "In Vietnam everything goes much faster without unions. A new car is created here in 18, not 48 months. The people work six days a week and live close to the factory." says the car manager."