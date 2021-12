Covid: Nhịp sống trở lại Sài Gòn nhưng ám ảnh 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' vẫn còn

Dân tự xét nghiệm vì vẫn ám ảnh bị "ai đó" ép ngoáy mũi

Hầu như khi nghi ngờ nhiễm virus, ai cũng muốn tự test chứ không muốn bị "ai đó" ngoáy mũi, do nỗi ám ảnh nhân viên y tế dùng một đôi bao tay xét nghiệm cho nhiều người cùng lúc hoặc nỗi sợ bị lây từ chính nhân viên đó. Nhưng tự xét nghiệm kết quả cũng không chắc, có thể do bộ test kém chất lượng hoặc do cách làm chưa đúng. May quá, trên mạng luôn có sẵn "500 anh em" giúp đỡ và đáng tin hơn nhân viên y tế phường/xã!