Luật pháp Việt Nam: Vì sao đến giờ vẫn rất tù mù và lộn xộn?

15 phút trước

Mơ hồ từ Hiến pháp trở xuống

Điều 2 của Hiến pháp quy định: "Nhà nước CHXHCN Việt nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân; tất cả quyền lực thuộc về nhân dân" trong khi Điều 4 đột ngột quy định sự lãnh đạo của Đảng cộng sản lên toàn bộ "Nhà nước và Xã hội'. Số lượng đảng viên chỉ chiếm 5% dân số đã cho thấy sự khiên cưỡng, kiểu điều sau đá điều trước.

Lỗi tiếng Việt hay thiếu tư duy có logic

Ví dụ như: "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ"; "phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt". Nghe qua thì rất "vào" nhưng càng nghiên cứu càng thấy mông lung.