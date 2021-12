Ai có lỗi trong vụ bé gái 8 tuổi 'chết vì bạo hành' và ai bảo vệ trẻ em Việt Nam?

một giờ trước

Theo công an VN, nghi can bị cho là đã gây ra cái chết của bé gái 8 tuổi khai đã mua roi mây về đánh bé. Khi roi mây gãy, người này dùng gậy gỗ dài 90cm, đường kính 2,2cm để tiếp tục 'dạy dỗ' đứa trẻ. Cháu bé chết hôm 22/12/2021

Nhìn gương mặt xinh đẹp, non nớt của cháu, những bức ảnh chụp thân thể đầy thương tích của cháu, lòng ai cũng quặn đau.

Tin hôm 28/12, công an TPHCM khởi tố người mẹ kế sinh năm 1995, trú tại Q. Bình Thạnh về hành vi "Hành hạ trẻ em".

Và để có giải pháp thì cần tìm ra nguyên nhân mà theo tôi, tình trạng bạo lực trẻ em ở Việt Nam dễ xảy ra, và xảy ra thường xuyên có một số lý do sau:

Đến khi gia đình tan vỡ hay không may gặp bố mẹ có xu hướng bạo hành thì đứa trẻ hoàn toàn bất lực, không biết trông cậy vào ai.

Ông bà, những người xung quanh có chứng kiến cháu bị đánh đập cũng chỉ dám khuyên vài câu, nếu gặp kẻ côn đồ doạ dẫm là đành giữ im lặng, tự nhủ: Việc nhà người ta, mình can thiệp làm gì và xoa dịu lương tâm bằng cách tự nhủ: "Hùm dữ không ăn thịt con", bố mẹ sẽ biết cách bảo vệ con mình mà.

Nguyên nhân thứ hai gây ra tình trạng này là quá tin tưởng vào sự bảo vệ của bố mẹ với trẻ em, nói cách khác là xã hội khoán trắng an nguy của đứa trẻ cho gia đình, trong khi ở đâu cũng vậy, không phải ai biết sinh con cũng biết làm bố mẹ cho tử tế.

Nhưng thực tế nếu có nhận được tin báo và có thiện chí đi nữa thì ban Quản lý chung cư có thể làm gì được? Họ không có thẩm quyền về những việc xảy ra sau cánh cửa của từng gia đình, nhiều lắm thì chỉ có thể nhắc nhở gia đình vài câu hoặc báo công an.

Thực tế là rất nhiều nơi công an rất thờ ơ, cho việc bố mẹ đánh con là "giáo dục bình thường", thậm chí công an, thầy cô giáo có chứng kiến trẻ bị bạo hành cũng gọi phụ huynh đến nói chuyện vài câu rồi vẫn trẻ em vẫn phải về nhà, vì không biết đưa đứa trẻ đi đâu cả.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy ở Quảng Bình bị khởi tố vì vụ 'tát học trò 231 do vì áp lực thi đua' hồi 2018

Đấy chính là lý do mà dù Việt Nam có 15 cơ quan, tổ chức có chức năng bảo vệ trẻ em nhưng tác dụng gần như bằng không.

Trẻ em lại chịu may rủi nếu cha mẹ hiền hay ác ?

Tổng hợp các lý do trên, ta có thể thấy trẻ em ở Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ, nếu may mắn có bố mẹ tốt còn nếu không may thì sẽ hoàn toàn bơ vơ, không ai bảo vệ.