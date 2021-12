Việt Nam: Khắc phục lỏng lẻo trong tuân thủ pháp luật tố tụng

Không ghi âm ghi hình

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định một nội dung tiến bộ nhằm đảm bảo các quyền con người trong tố tụng hình sự, đó là việc hỏi cung bị can phải được tiến hành ghi âm ghi hình.

Cụ thể, khoản 6 Điều 183 quy định về hỏi cung bị can như sau:

'Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Việc hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng'.