Lối thoát nào để nông sản Việt Nam hết gian nan?

20 phút trước

Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), xuất khẩu ngành 2021 (bao gồm nông, lâm, thủy sản) đạt 48,6 tỉ đôla (tăng hơn 2020 là 14,9o/o). Dù nỗ lực tối đa, vẫn khá khiêm tốn so với 335 tỉ đôla (tăng 13,8o/o) tổng xuất khẩu cả nước. Khiêm tốn vì 65o/o dân số Việt Nam hiện sống ở nông thôn.

Ông Đinh Trung Kiên, phó giám đốc Trung tâm Quản lý Cửa khẩu (Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn), cho biết việc xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) ngày 18/12 lại tạm dừng sau nửa ngày thông quan trở lại nhưng Trung Quốc không nêu lý do. Trước đó, họ cũng tạm dừng nhập khẩu hàng hóa từ ngày 15/12 với lý do "lỗi mạng". Cửa khẩu Chi Ma vẫn đóng cửa từ 8/12. Cửa khẩu Hữu Nghị thông quan rất chậm.

Việt Nam có 6 tỉnh giáp Trung Quốc; Lạng Sơn là trọng điểm vì giao thông thuận lợi. Từ Hà Nội đi của khẩu quốc tế Hữu Nghị 171km, Tân Thanh 179km. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho hay "Lý do ùn tắc nông sản là do Trung Quốc siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khiến thời gian thông quan tăng lên nhiều so với trước đây".