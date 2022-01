Emmanuel Macron và những bất trắc năm 2022 trước bầu cử tổng thống Pháp

Khẩu hiệu "tái tạo lại từ nền móng" (refonder par le bas) của Emmanuel Macron là một sự phủ định sạch trơn hệ thống vận hành, sinh hoạt, kỷ cương của các đảng vốn lấy thâm niên chính trị làm thước đo, so đũa chọn cột cờ từ các ứng cử viên của đảng để tìm ra gương mặt đại diện theo ý của đa số thành viên của đảng để đáp ứng tốt nhất cho cuộc đua. Công thức quen thuộc, thiểu số phục tùng đa số.

Tháng 4/2016, Emmanuel Macron khởi động phong trào "La République En Marche" (Cộng hòa tiến bước- LREM) đích đến là cuộc đua ngôi vị tổng thống vào năm 2017. Không ít đối thủ chính trị ,những con khủng long khổng lồ của các đảng phái mang đủ mầu sắc đều tỏ ý coi thường, nhìn đó như một trò của chú ngựa non háu đá.

Mô hình thất thế?

Lực lượng thanh niên đầy hoài bão cống hiến cho đất nước do E. Macron chủ xướng mới đầu tập hợp được chỉ có 5.000 người của LREM, đã đi gõ cửa 300.000 hộ gia đình, thu thập hơn 100.000 đóng góp ý kiến của người dân, trở thành một phong trào phục vụ dân sự mạnh mẽ.

Tiêu chí để đánh giá thành công hay thất bại của nhiệm kỳ tổng thống Pháp thường dựa trên các kết quả: chấn hưng kinh tế, chủ quyền an ninh, an sinh xã hội và hội nhập.

Xã hội Pháp ngày càng trở nên cực đoan hơn?

Éric Zemmour, 63 tuổi vốn là cựu phóng viên tạp chí Figaro Magazine, nổi lên nhờ bòn rút được một phần khối cử tri phân cực của Đảng LR và cử tri cực hữu tách khỏi Marie Le Pen. Nhiều lần, trong quá khứ, ứng cử viên này đã bị kết án vì có lời lẽ kích động hận thù. Gốc Algeria, xuất thân từ một gia đình trung lưu Do Thái di cư qua Pháp năm 1952, sống ở vùng ngoại ô nghèo Montreuil, Éric Zemmour đe dọa đẩy Marie Le Pen khỏi vị trí về thứ hai như 5 năm trước.

Điều khó hiểu là bộ mặt khó coi của Éric Zemmour cộng với những tuyên bố như trả thù cho các nạn nhân bị sát hại do khủng bố Hồi giáo tại Paris 2015 thì không việc gì phải dội bom xuống Syria mà dội thẳng xuống Molenbeek-Saint-Jean (thành phố Bỉ) là nơi cư ngụ của những kẻ sát nhân, lại được một bộ phận cử tri hưởng ứng.

Ánh sáng cuối đường hầm của cánh hữu

Năm 2017, Valérie Pécresse lập ra phong trào "Soyons libres" (Chúng ta hãy tự do) và rời bỏ Đảng Những người Cộng hòa năm 2019. Năm 2021, được tái đắc cử vào hội đồng Il-de-France, bà quay lại với LR và chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này chọn ứng cử viên đua tranh vị trí tổng thống Pháp.

Những bất trắc đè nặng lên cuộc bầu cử tổng thống

Câu nói của tổng thống Macron: ''Khi tự do của tôi đe dọa tự do của người khác, tôi trở thành một người vô trách nhiệm. Và một người vô trách nhiệm không phải là công dân'', bị xuyên tạc trên mạng xã hội thành ra là chính phủ muốn "truất quyền công dân" của những người không chịu chích ngừa, đăng ảnh trại tập trung người Do Thái của phát-xít…