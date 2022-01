Việt Nam: Bộ Tư pháp cần quản lý trại giam để tránh nạn 'người tù suy sụp'?

[ BBC: Đó là vụ án Nguyễn Chí Hải (19 tuổi) và Nguyễn Hữu Nhân (17 tuổi) ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Hai người trẻ này ra trước toà không đi nổi, không nhấc nổi tay bị còng. Còn vụ xử ông Lê Chí Thành ở tòa Thủ Đức gây xôn xao dư luận vì hình ảnh bị cáo từng trẻ khoẻ không đi nổi, hai chân bị xiềng và được/bị hai công an viên tay cần dùi cui vực dậy. Hai vụ việc khiến dư luận đặt câu hỏi điều gì xảy ra với họ ].

Những điều vốn là giản dị với người ở bên ngoài nhưng trong trại tạm giam lại không có được, do bất cập của việc chuẩn bị phân phát đồ ăn nên khi đến tay người ăn thì đã là đồ ăn nguội. Tôi đã có kiến nghị tới các ban ngành và phản ánh vấn đề của thân chủ qua báo chí.

Những người bị giam đã treo một chiếc chiếu trên trần rồi buộc dây hai đầu co kéo qua lại để tạo không khí thoáng mát trong phòng giam. Khi ấy bản thân cũng đã viết kiến nghị và nêu vấn đề qua bài báo.

Ở những nước Âu Mỹ, Bộ tư pháp cũng nắm giữ thẩm quyền quản lý giam giữ, không chỉ thế nhiều trại giam còn do doanh nghiệp tư nhân xây dựng vận hành theo hợp đồng với chính phủ.

Lý do hợp lý cho việc này thì có nhiều và đã được tôi trích dẫn nêu ra trong bài báo trước đây, nhưng lý do mấu chốt đó là việc chuyển giao sẽ giúp dân sự hóa các hoạt động giam giữ, giảm bớt đi yếu tố an ninh chính trị là nguyên nhân tạo ra môi trường khép kín thiếu giám sát lâu nay.