Cựu thủ tướng và người đương nhiệm đều không thể 'to hơn luật pháp nước Anh

một giờ trước

Không chỉ được phong hiệp sĩ - Sir Tony, ông còn được phong mời vào làm thành viên Thánh đoàn do Nữ hoàng là người lãnh đạo (The Order of the Garter - có từ thế kỷ 14). Đây là danh hiệu cao nhất trong sáu cấp bậc tước hiệu phong cho hiệp sĩ (knights).