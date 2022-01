Don’t Look Up lấy cảm hứng từ những nhân vật có thật nào?

Đoàn làm phim Don't look up

Bộ phim châm biếm kiểu sâu cay "Don't Look Up" nói về một ngôi sao chổi sắp hủy diệt Trái Đất, nhưng cũng như biến đổi khí hậu, chúng ta giễu nhại, đùa cợt mà không hiểu rằng ngày tận thế sắp tới.

Dù đang dẫn đầu Netflix, nhưng bộ phim lại bị giới phê bình điện ảnh dập cho tơi tả vì yếu tố nghệ thuật không được khai thác tới nơi tới chốn. Don't Look Up thậm chí bị đánh giá "bốc mùi" trên Rotten Tomatoes (55%).

Tuy nhiên, khán giả đại chúng chấm bộ phim này 7,3/10 (IMDb). Một trong những lý do khiến phim hấp dẫn có lẽ là những nhân vật và sự việc có thật được dùng làm cảm hứng cho bộ phim.

Tổng thống Janie Orlean

Trong bảng so sánh dưới đây, so với các tổng thống khác, Trump đứng gần áp chót trong việc dùng các bằng chứng khoa học.

Con trai tổng thống Jason Orlean

Và tất nhiên ngoài đời thực, nhiều người khó mà quên được cách ông Trump liên tục nhận xét về cơ thể con gái mình là cực kỳ hấp dẫn, tất cả mọi đàn ông đều muốn hẹn hò cùng con gái ông, rằng cô có những đường cong tuyệt đẹp, rằng cô là "a piece of ass", rằng nếu như Ivanka không phải là con gái ông đẻ ra thì ông nhất định sẽ tán tỉnh cô bằng đổ mới thôi. Khó hiểu hơn, khi được hỏi giữa ông và con gái có điểm gì chung, Trump trả lời: "Tôi đang định nói là 'sex' nhưng rồi chợt nghĩ ra nó có vẻ chẳng liên quan" (!).

Ông trùm dữ liệu cá nhân Peter Isherwell

Nhà khoa học phát hiện ra sao chổi hủy diệt Kate Dibiasky

Đó là lý do những meme đả kích Greta hoặc những bài viết về em thường dùng hình ảnh khi em giận giữ hoặc hét lên các thông điệp môi trường. Điều trớ trêu là nội dung của thông điệp và các bằng chứng khoa học của thông điệp thường bị bỏ qua.

Một chi tiết khá thú vị nữa là sao chổi tận thế do Dibiasky tìm ra nên tên cô được đặt luôn cho sao chổi. Tuy nhiên, đó cũng là ngôi sao hủy diệt nên việc đặt tên như vậy không hẳn là một sự vinh danh. Thật khó mà thấy tự hào khi tên mình bị cả thế giới căm ghét. Ngôi sao chổi hủy diệt bỗng có thịt da và tâm hồn của một con người, và chính bản thân mình trở thành hình ảnh mà cả thế giới tìm cách phá hủy.

Dần dần, việc dùng tên phụ nữ cho những cơn cuồng nộ của thiên nhiên trở thành cái cớ cho vô số những câu đùa và phát biểu phân biệt giới tính, ngày càng làm nặng thêm định kiến đổ lỗi cho phụ nữ, coi sự xấu xa trên đời về gốc rễ là do phụ nữ gây ra (original sin). Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tư tưởng đó đã ăn sâu từ câu chuyện trong kinh thánh khi Adam bị nàng Eva xúi giục ăn trái cấm, hay trong thần thoại Hy Lạp với nàng Pandora mở chiếc hộp chứa những điều xấu xí để nó bay đi khắp thế gian gây họa cho nhân loại.

Các thông số hóa ra ngược lại. Vào năm 2014, trong một nghiên cứu so sánh thiệt hại của các cơn bão mang tên phụ nữ và đàn ông, các nhà khoa học phát hiện ra những cơn bão mang tên phụ nữ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn dù có cùng cường độ.

Như vậy, dù Don't Look Up không được đánh giá cao về nghệ thuật, cách thông điệp của bộ phim được truyền tải thông qua hình thức giễu nhại bằng thực tế trần trụi và các nhân vật sự kiện có thật là một lý do khiến nhiều khán giả đại chúng thấy đồng cảm và yêu thích bộ phim.